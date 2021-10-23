«الداخلية»تواصل تيسير الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، وخاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة المعززة لجهود الوزارة في تقديم أرفع وأرقي الخدمات للمواطنين، وتقوم الإدارة العامة للجوازات بتسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

وتقوم الإدارة برصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم، و تسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، مؤكدة أن تلك الجهود تأتي ضمن الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.