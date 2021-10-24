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الصحة: وفد أوروبي لتقييم «فاكسيرا 6 أكتوبر» تمهيدا لشراكات عالمية

كتب:

نرمين عفيفي
03:28 م | الأحد 24 أكتوبر 2021
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

وجّهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر للاتحاد الأوروبي باسم الحكومة المصرية على دعمه في فترة الوباء والجائحة العالمية، متابعة: «لقينا دعم من كل دول الاتحاد الأوروبي في التكنولوجيا والأجهزة الطبية اللي استلمتها مصر».

وأعلنت زايد، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المشترك لها مع مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار، استقبال مصر وفد وبعثة من الاتحاد الأوروبي، لتقييم مصنع فاكسيرا 6 أكتوبر، تمهيدا لدخول مصر في شراكات بهذا المجال.

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