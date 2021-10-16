وزيرة الصحة: الموافقة على بدء تصدير لقاحات كورونا للخارج

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الاتفاق مع الشريك الصيني على بدء تصدير لقاحات كورونا «كوفيد -19» المصنعة محليا في مصر.

وتُصنع الدولة المصرية لقاح «سينوفاك – فاكسيرا» في مصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» حاليا.

واعتبرت وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات على هامش مشاركتها في اجتماع مجلس المحافظين اليوم، أن بدء تصدير اللقاحات إنجاز كبير للدولة المصرية، متوجهة بالشكر لزملائها بالوزارة الذين بذلوا جهودا واسعة في سبيل تحقيق ذلك الغرض.

وأشارت إلى أن مصر بدأت في تصنيع اللقاحات، وابتداءً من الأسبوع المقبل، سيتم نقل تكنولوجيا التصنيع من الشريك الصيني، كما تم الاتفاق على بدء التصدير.