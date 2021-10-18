وزيرة الصحة تصل أوغندا لتعزيز التعاون وافتتاح مركز AFRI Egypt

وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، إلى جمهورية أوغندا، في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، رافقها الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية.

افتتاح المركز الطبي AFRI Egypt للرعاية الصحية في جينجا بأوغندا بحضور «زايد»

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان عنه، أنّه كان في استقبال الوزيرة فور وصولها المطار، قنصل مصر في أوغندا، والمستشار والملحق العسكري بالسفارة المصرية باوغندا، موضحا أنّه من المقرر أن تشهد الوزيرة افتتاح المركز الطبي AFRI Egypt للرعاية الصحية بمدينة جينجا في أوغندا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أنّ المركز الطبي المصري AFRI Egypt تم تنفيذه بمشاركة وتعاون عدد من صناع الأدوية مثل شركة «أكديما»، والشركة القابضة للأدوية والشركة المصرية للاستثمار والتنمية، إضافة إلى شركتين من القطاع الخاص.

مصر حريصة على دعم المنظومة الصحية في أوغندا

وأكد مجاهد، حرص مصر على تقديم سبل الدعم للنهوض بالمنظومة الصحية في دولة أوغندا والدول الأفريقية الشقيقة، في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر وجميع الدول الأفريقية.