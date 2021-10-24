نجاة طاقم طائرة هيلكوبتر سقطت في ملعب كرة بليبيا: «كانت بتنقل فلوس»

نجا طاقم طائرة هيلكوبتر من موت محقق، وذلك عقب سقوط طائرة التي كانوا يستقلونها في ملعب كرة قدم بمدينة ترهونة الليبية، اليوم الأحد، ويذكر أنّ الطاقم المكون من فردين قد أصيبا بجروح نتيجة الحادث.

سقوط طائرة في ملعب وإصابة طاقمها

وكانت وسائل إعلام ليبية قد نشرت صور سقوط الطائرة المروحية في أحد الملاعب الرياضية، وتظهر فيها مائلة على جانبها، مؤكدة على أن طاقم الطائرة أصيب بجروح بسيطة، ويشار إلى أنّ الطائرة المنكوبة كانت تنقل مبالغ مالية خلال رحلتها قبل سقوطها في المدينة الرياضية بترهونة، وعقب وقوع الحادث هرعت على الفور قوات تابعة للواء 444 إلى منطقة سقوط الطائرة لتطويقها، كما سارعت سيارات الإسعاف لإجلاء الجرحى.

حادث مشابه في الإمارات ووفاة الطاقم

وفي حادث مشابه لقى 4 أشخاص مصرعهم وهم طاقم الطائرة، وذلك إثر سقوط طائرة إسعاف في أبوظبي بدولة الإمارات مطلع شهر أكتوبر الجاري، وذكرت قيادة شرطة أبو ظبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أن الأشخاص الأربعة الذين لقوا حتفهم هم مقدم مدرب طيار، وملازم طيار، وطبيب مدني وممرض مدني.

جهود لفتح باب الترشح للانتخابات في النصف الأول من نوفمبر

وفي سياق آخر، كانت مفوضية الانتخابات الليبية، قد أعلنت اليوم الأحد، أنها تخطط لفتح باب الترشح للانتخابات في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد اكتمال الاستعدادات المتعلقة بهذه الخطوة، وأشارت المفوضية إلى أنّها ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بـ24 ديسمبر المقبل دون تغيير للميعاد، مؤكدةً على أنّها ستعلن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن.

المفوضية تتعهد بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة

وكانت المفوضية قد قالت في مؤتمر صحفي أقيم، اليوم الأحد، إنّها ملتزمة بإجراء انتخابات نزيهة وبشفافية كاملة ولن تقبل أي شيء يمس نزاهتها أو يشكك فيها، مضيفة أنها ستعلن غدا قائمة الناخبين حتى يتمكن من يردي الطعن عليها من إجراء ذلك.