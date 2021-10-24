3 قرارات بأول اجتماع للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: تعيينات ولجان

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، اجتماعه الرسمي الأول بعد تشكيل مجلس الإدارة، وذلك في إطار بدء إجراءات تفعيل دوره بما يخدم نشاط التمويل الاستهلاكي.

وتضمن الاجتماع عدة قرارات الهدف منها تحقيق مصلحة العاملين بنشاط التمويل الاستهلاكي، وأهم تلك القرارات:

1. تفويض محمد سلامة المستشار القانوني للاتحاد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في سبيل تأسيس مقر رسمي للاتحاد بميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد.

2. الاتفاق على تعيين صفية برهان أميناً عاماً للاتحاد، وأشرف حشيش مدير تنفيذي للاتحاد.

3. تشكيل بعض اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة حيث تم تشكيل لجنة لشئون العضوية ولجنة الشكاوى ولجنة التدريب.

يجدر الإشارة إلى أنَّ ذلك الاجتماع يعد الأول للأعضاء المنتخبين عقب انتهاء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد التي انعقدت ضمن فاعليات الجمعية التأسيسية للاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، بنهاية سبتمبر 2021.

انعقد الاجتماع الأول برئاسة سعيد زعتر، رئيس الاتحاد، وبحضور هشام أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الإدارة، وكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة أسامة فريد، وأحمد أسامة، وياسمين هلال وأيمن محمدين، وعلاء مرسي.

«زعتر»: تحقيق مصلحة المستهلك الدور الرئيسي للاتحاد

من جهته، صرح سعيد زعتر، رئيس المجلس، بأنَّ هدف الاتحاد هو تحقيق مصلحة المستهلك وخدمة جميع أركان نشاط التمويل الاستهلاكي، ايماناً بدور نشاط التمويل الاستهلاكي في تيسير معيشة المواطن وتوفير التمويل اللازم بسهولة لتعزيز فرص حصوله على السلع والخدمات المختلفة.

وأضاف «زعتر»، أنَّه سيتمّ تفعيل اللجان المختلفة والسير وفق خطة واضحة الفترة المقبلة، وذلك تزامناً مع بدء تأسيس المقر الفعلي للاتحاد واستكمال تكوين الهيكل الإداري.

انضمام 27 شركة تمويل استهلاكي للإتحاد

حرصت كل شركات القطاع على الانضمام للاتحاد، حيث انضمت 27 شركة وهي تمثل كل الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة النشاط، بواقع 14 شركة تمويل استهلاكي و13 من الشركات مقدمي الخدمة.

وتمّ إصدار النظام الأساسي للاتحاد وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 47 بتاريخ 4/4/2021، ويهدف إلى العمل على تنمية نشاط التمويل الاستهلاكي وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارساته، وزيادة الوعي بنشاط التمويل الاستهلاكي وتبني المبادرات الداعمة له، إضافة إلى التأكّد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لحقوق والتزامات الأعضاء.