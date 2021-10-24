بشرى سارة لمليون ونصف مواطن بشأن التصالح في مخالفات البناء

تواصل الحكومة العمل على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالقرى، بإقرار تسليم عدد من النماذج للمواطنين.

وأقرت الحكومة تسليم نموذج 10 للمواطنين ممن تقدموا بطلبات تصالح في القرى وعددهم نحو 1.5 مليون طلب تصالح دون الحاجة إلى تقديم الرسم الإنشائي والنوتة الحسابية وتقرير السلامة الإنشائية، ونموذج 2 لجميع القرى شريطة أن تكون مساحة المخالفة محل التصالح 200 متر، ونموذج 10 عبارة عن قرار من ورقة واحدة لقبول أو رفض طلب التصالح الذي تعده الجهة الإدارية باعتماد رئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة دون الرجوع للديوان العام طبقا لتفويض رقم 194 لسنة 2021 وتسليمه للمركز التكنولوجى وأرشفته داخل المعاملة الخاصة بالمواطن من خلال المركز التكنولوجى ثم إنهائها وتسليم النموذج للمواطن، ويستلمه مقدم الطلب، وفي حالة منح المواطن نموذج 10 المؤقت يتم وقف القضايا المتداولة بشأن المخالفة محل التصالح والسماح بإدخال المرافق فقط.

50 جنيها للمتر في القرى

وفيما يتعلق بقيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء بالقرى فهي 50 جنيهًا للمتر، للتيسير على المواطنين، كما أتاحت المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، قبول طلب التصالح على مخالفات جزء من مبنى بشرط ألا يحول قبول التصالح دون إزالة مخالفة أخرى بالمبنى، على أن يتمّ إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى في حالة الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب.

إقرار صحة البيانات

كما يتضمن قبول ملف التصالح في مخالفة البناء بالقرى توقيع صاحب التصالح على إقرار بصحة البيانات المقدمة للحصول على التصالح وخضوعه للمساءلة حال عدم صحة البيانات أو المستندات التي تقدم بها للتصالح، مع استبعاد طلبات التصالح الوهمية مثل طلبات التصالح على أرض فضاء أومساحات كبيرة غير مبنية.