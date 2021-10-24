فريق دمياطي يفوز بالمركز الأول في مسابقة المدينة التعليمية للروبوت

استطاع فريق دمياطي مكون من 4 طلاب أن يحققوا المركز الأول في مسابقة خاصة بـ الروبوت شارك فيها 155 فرقة من مختلف أنحاء الجمهورية، ظل الفريق يتدرب نحو 4 أشهر للمسابقة التي أقيمت بمدينة السادس من أكتوبر ليحقق الفريق في النهاية الفوز بأبطال لم يتخطَ عمرهم الـ14 عاما بينهم 2 أشقاء.

المدرب: دربت نحو 30 متدربا خلال عامين و كورنا عطلتنا كثيرا

يروي وائل شطا موظف بهيئة ميناء دمياط، ومدرب الفريق، التفاصيل لـ«الوطن» قائلاً: «أعمل في مجال الـ IT بالهيئة وبدأت قبل عامين فقط إعطاء كورسات روبوت بمكتبة مصر العامة خلال تلك الفترة استطاعت أن أدرب ما يتراوح من 25 لـ 30 متدربا فقط بسبب ظروف جائحة كورونا التي كانت سبباً في توقفي لفترة عن التدريب».

شطا: أدرب الأطفال من عمر 8 سنوات والمتدرب يحتاج لدعم أسرته

وأوضح «شطا»: «أقوم بتدريب الأطفال من عمر 8 سنوات لـ16 عاما»، مشيرًا إلى مواجهته بعض الصعوبات كعدم وعي الأهل بأهمية الروبوت حيث يحتاج المتدرب لدعم أسرته إلى جانب امتلاك الموهبة والذكاء والعصف الذهني.

وأضاف: «البعض يتخيل أنه هيصمم روبوت خلال يومين ثلاثة في وقت يحتاج لـ4 أشهر بأقل تقدير ليتعلم التصميم والبرمجة»، متابعًا «لو لم تدعم الأسرة طفلها لن يكمل المتدرب تدريبه»، معتبراً فصل الصيف كان فرصة سانحة للتدريب خاصة وأن كورونا عطلتنا كثيرًا.

يذكر أن فاز فريق دمياطي مكون من 4 متدربين أعمارهم تتراوح من 10 سنوات إلى 14 عاما بمسابقة المدينة التعليمية في مدينة 6 أكتوبر تحت إشراف وزارة التربية والتعليم برعاية مؤسسة مصر الخير، حيث شارك 155 فرقة من مختلف أنحاء الجمهورية كما كان هناك مشاركة واضحة من أبناء محافظات الصعيد هذا العام.

وفاز الفريق الدمياطي challenge robot go بالمركز الخامس كسرعة والمركز الأول كأحسن كود برمجي والفريق الفائز أسماؤهم كالتالي: «العربي أبو عبيد، وزينة تومة وملك العطفي ومحمود العطفي».