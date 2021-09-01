رئيس اتصالات النواب: الروبوت الذكي سيحل بديلا للعمالة البشرية

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن إقبال طلبة الثانوية العامة على الالتحاق بالكليات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي يعكس التغير الذي يشهده قطاع التعليم وسوق العمل في مصر، وربما يرجع ذلك إلى اهتمام القيادة السياسية بإحداث طفرة في ملف صناعة التكنولوجيا.

ملف التحول الرقمي

وقال «بدوي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن مصر ستشهد خلال السنوات المقبلة، طفرة في منظومة التحول الرقمي، لاسيما مع إنشاء الجامعة المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبينا أن وزارة الاتصالات تعمل بشكل دائم على طرح مبادرات وبرامج لتدريب الشباب وإلحاقهم بالوظائف التي تحتاج إلى كوادر مؤهلة لسوق العمل الرقمي.

وأضاف: «نتابع بشكل دائم مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، كل ما هو جديد في هذا المجال، والشباب الذين جرى تدريبهم الفترة الماضية، التحقوا بالعديد من الوظائف برواتب مجزية».

وتوقع النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن يغزو الروبوت الذكي جميع مجالات العمل في مصر، قائلا: «قريبا الروبوت الذكي سيكون بديلا عن العمالة البشرية في كثير من القطاعات».

رفع كفاءة شبكة الإنترنت بقرى مبادرة «حياة كريمة»

وشدد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على استهداف مبادرة «حياة كريمة» رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية من خلال إنشاء شبكة ربط القرى بكابلات ألياف ضوئية لتحسين كفاءة خدمات الإنترنت، وقال: «المدينة التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد طفرة غير مسبوقة تضاهي الدول الكبرى في مجال صناعة وتوطين تكنولوجيا المعلومات».

كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي

يشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، كان قد أصدر قرارا العام الماضي، تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعات القاهرة، إلى الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإنشاء قسم لهذا المجال في الكلية. ووفقا لوزارة التعليم العالي، توجد في مصر7 جامعات بها تخصصات لدراسة الذكاء الاصطناعي وذلك خلال العام الدراسي الجديد.