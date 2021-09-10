طلعت: الروبوت قادم في القطاع الحكومي.. «مش لازم يبقى على شكل إنسان»

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الروبوت قادم في القطاع الحكومي، وليس من الضروري أن يكون على شكل إنسان آلي، فقد يستخدم لنقل بعض الأشياء الثقيلة من مكان لآخر، أو إجراء عملية ميكانيكية متكررة بدلا من الإنسان وهو أمر قائم بالفعل في الصناعة والموانئ وأماكن أخرى، وهو ما لا يعني أن الإنسان سيفقد عمله، لكن الإنسان سيتطور بتطور مهاراته.

تحذيرات من اختراق الخصوصية

وحول اختراق المعلومات الشخصية عبر الأجهزة التكنولوجية الحديثة، أوضح طلعت خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة DMC، أن الخطر السيبراني يتعاظم كلما زاد الاعتماد على الوسائل التكنولوجية ووسائل أكثر تطورا وتقدما، مقدما النصح للمواطنين بتجنب التواصل مع الأشخاص المجهولين بالنسبة إليهم وعدم فتح أي رابط مجهول حتى لو كان مرسلا إليه من قبل شخص يعرفه جيدا.

الأمن السيبراني.. أهمية قصوى في عالم التكنولوجيا

وتابع: «الأمن السيبراني وتحديثه أمر في منتهى الأهمية بالنسبة للهيئات المختلفة، ومن ثم فإن هذه المهنة أصبحت من أكثر التخصصات في سوق العمل، ولدينا في مصر كوادر ودورات تدريبية مكثفة في مبادرة بناة مصر الرقمية، ولدينا هذا التخصص في جامعة مصر المعلوماتية وهو أمر مهم جدا لإنتاج كوادر على أعلى مستوى من التعمق والتخصص في مجال الأمن السيبراني، ونتوقع أن نشهد المزيد من الهجمات السيبرانية في المستقبل القريب كلما زاد اعتمادنا على المنظومات الرقمية ويجب أن نكون مترقبين ومحصنين بأجهزة وبرامج تحقق مناعة نسبية، لا مناعة مطلقة، لأنه لا توجد أنظمة مؤمَّنة بنسبة 100%، كما نحرص على تأمين معلومات المواطنين في منصة مصر الرقمية».