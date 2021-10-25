أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021

تناول الفاكهة يعزز سلامة الجسم وصحة الإنسان، فضلًا عن الوقاية من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وزيادة القدرة على الهضم، والتخلص من آلام المعدة، وترصد «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، متوسط أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021، وذلك وفقًا لجولة صباحية في عدد من الأسواق في محافظة القاهرة والجيزة، في السطور التالية..

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

لم تتغير أغلب أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، التي جاءت على النحو التالي:

سعر البرتقال

تراوح سعر البرتقال من 4 إلى 7 جنيهات.

سعر اليوسفى

وسجل سعر اليوسفي اليوم من 6 جنيهات غلى 9 جنيهات.

سعر البرتقال

يتراوح سعر البرتقال البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.

سعر البلح

وتراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 8 و10 جنيهات، والبلح سماني نحو 5 جنيهات، وبلح زغلول نحو 10 جنيهات، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا، وبلح سلمي نحو 25 جنيهًا، وبلح بارحي نحو 30 جنيهًا.

سعر الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثرى الثلاجة لنحو 22 جنيهًا.

سعر الكريز

وبلغ سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.

سعر المانجو

سجل سعر كيلو المانجو فص نحو 40 جنيهًا، وسجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو المانجو البلدية إلى 18 جنيهًا، كما وصل سعر المانجو عويس إلى 30 جنيهًا، أما الهندي 25 جنيهًا.

سعر العنب

بلغ سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم نحو 10 جنيهات، بينما الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا.

سعر الرمان

بلغ سعر الكيلو جرام من الرمان نحو 10 جنيهات.

سعر الكيوي

بلغ سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الجوافة

تراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البرقوق

وسجل سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر الأناناس

سجل سعر ثمرة الأناناس متوسطة الحجم «2 كيلو»، نحو 35 جنيهًا للواحدة.

سعر الكنتالوب

سجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات.

سعر التين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر التفاح

سجل سعر كيلو التفاح البلدي نحو 18 جنيهًا، وسجل التفاح الأمريكاني نحو 25 جنيهًا، والتفاح الجولدن 20 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني نحو 18 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 و7 جنيهات.

سعر الخوخ

سجل سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، نحو 20 جنيهًا، والمستورد نحو 25 جنيهًا.

سعر المشمش

تراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الكاكا

تراوح سعر الكيلو جرام من الكاكا، بين 10 و15 جنيهًا.