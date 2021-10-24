عملية زراعة كلى خنزير لامرأة تثير الجدل.. وأطباء: مشتقاته تدخل بالدواء

جدل كبير بشأن عملية غريبة وجديدة من نوعها أجراها فريق طبي في مركز «لانجون» بجامعة نيويورك الأمريكية، وهى عبارة عن زراعة كلية خنزير في جسم مريضة متوفاة دماغيًا وتعاني ضعف بوظائف الكلى، وهو الأمر الجديد تمامًا في مجال الطب، وأحدث حالة من الجدل الكبير.

ومنذ إعلان الفريق الطبي الأمريكي إجراء عملية «كلى الخنزير»، أثيرت حالة من الجدل بشأنها ما بين حرمانيتها وفعاليتها الطبية، خاصة بعد إعلان الفريق القائم بالعملية أن الجهاز المناعي للمريضة لم يرفض كلية الخنزير، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».

استخدام مشتقات الخنزير في الأدوية

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الخنزير ومشتقاته في العلاجات الطبية، وهو الأمر الذي أثار الجدل في ديسمبر من العام الماضي 2020، بعد أنباء دخول مشتقاته في علاجات ولقاحات كورونا، ما تسبب في قلق البعض من حرامانية تلقي تلك الأدوية، إلا أن دار الإفتاء المصرية أكدت أنه لا مانع شرعًا من استخدام مشتقات الخنزير في لقاح كورونا، خاصة وأن تلك المشتقات تحولت طبيعتها ومكوناتها الخنزيرية إلى مادة أخرى وأصبحت بذلك مادة جديدة تمامًا.

الافتاء تجيز استخدام مشتقات الخنزير في العلاجات

وذكرت دار الإفتاء في وقتها، أن تصنيع مشتقات الخنزير في اللقاح وتحويلها إلى مادة أخرى لا تسمى عندها خنزيرًا، ولا مانع من استخدامها في لقاح كورونا وغيره من الأوبئة والأمراض للتداوي، وكذلك إذا كانت تلك المادة لا تزال من الناحية الطبيعية تحت مسمى «مكونات الخنزير» يجوز تصنيعها واستخدامها بالدواء طالما لا يوجد بديل من الطاهرات يساويها في سرعة وكفاءة العلاج.

وتكرر الأمر في جراحة زراعة «كلى خنزير» في جسم سيدة إنجليزية، إذ أوضح الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، أنه الشرع لا يمنع استخدام أجزاء من الخنزير في العلاج طالما يساهم ذلك في سرعة العلاج، ولا يقع ضرر على الإنسان.

خبير دوائي: مشتقات الخنزير تدخل في تصنيع العلاجات

وأوضح أطباء متخصصون لـ«الوطن» استخدامات مشتقات الخنزير في العلاجات والأدوية وأسباب ذلك، من بينهم الدكتور هاني سامح، الصيدلي والخبير الدوائي، قائلا إن مشتقات الخنزير تدخل في تصنيع العلاجات والأدوية في الجزء المعروف بـ«المواد غير الأساسية»؛ بهدف تحقيق التجانس وخدمة المواد الفعالة للقاحات والأدوية وحفظها.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد أبو الحارث، صيدلي أول بوزارة الصحة والسكان، إلى أن مشتقات الخنزير والحيوانات بشكل عام يدخل بعض منها في تصنيع مواد الجلاتين المستخدمة في صناعة كبسولات الأدوية والمضادات الحيوية، مضيفًا أنه يتم تصنيع الجزء البلاستيكي أو الكبسول في الأدوية من مشتق حيواني سواء كان خنزيرًا أو غيره.