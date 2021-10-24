محامية تطالب بشرطة أسرية وحضانة في أماكن العمل

قالت المحامية مها أبو بكر، إن المرأة حققت مكتسبات كبيرة ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من ضمنها تنفيذ العقوبة على الرجل المتهرب من النفقة، لافتة إلى أن الإرادة السياسية، لديها رغبة لتحقيق مكتسبات للمرأة، لكن المجتمع مازال غير قادر على مواكبة هذا التطور.

المطالبة بوجود شرطة أسرية

وطالبت «أبو بكر»، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» اليوم، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، بوجود شرطة أسرية لمنع وجود ضرر على الأطفال، وكذلك وجود مكتب للتعامل مع حالات الانفصال، من أجل تحديد النفقة، وجلوس الأطفال مع الطرف المنفصل.

إيجاد مكان مناسب للرؤية

وأوضحت المحامية، أنه يجب إيجاد مكان مناسب يتيح للآباء رؤية أبنائهم، وأن يكون هذا المكان جيد وإنساني، ويتيح للأب أم الأم أن يجلس مع أبنائه بشكل جيد، ويعطيهم نصائح جيدة.

ضرورة وجود حضانات في أماكن العمل للأطفال

وأكدت المحامية، أن قانون العمل لا بد أن يتيح حضانة للسيدات لوضع الأطفال فيهم أثناء العمل، موضحة أن برنامج تكافل وكرامة، أمر بإعطاء مال للمرأة الفقيرة أو المهمشة، دون النظر إلى حالتها الاجتماعية، بناء على دراسات أجرتها الدكتورة ميرفت التلاوي.

إمكانية رفع الأب قضية نفقة على ابنه

وأشارت المحامية، إلى أن المرأة المطلقة تحصل على نفقة من طليقها، إذا كان قادر على العمل، لكن إذا أصبح غير قادر على العمل، موضحة أن القانون يتيح للأب أن يرفع على ابنه المقتدر نفقة تطالبه بالإنفاق عليه، لأن الابن ملزم بالإنفاق على الأب والأم غير القادرين على كسب مال، وليس لديهم مصدر دخل.