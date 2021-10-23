نائبة: تعيين قاضيات بمجلس الدولة بروزة حقيقية لمعنى جملة تمكين المرأة

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما يحدث مؤخرًا من تمكين المرأة في الدولة المصرية، هو التمكين الحقيقي لها، (التمكين الفعلي وليس اللفظي)، لافتة إلى أن دخول المرأة مجلس الدولة في «الهيئة القضائية» هو بروزة حقيقية لمعنى جملة «تمكين المرأة».

المرأة أصبحت رائدة في جميع المجالات

وأضافت الدكتورة غادة علي، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم السبت، أن المرأة أصبحت رائدة في جميع المجالات، حتى المجال الذي كان محرما عليها الدخول إليه، دخلته بكرامة وقوة، وبعدد مشرف للمرأة المصرية أمام العالم كله.

ما يحدث الآن في حق المرأة هو رد اعتبار بأثر رجعي

وأكدت أن ما يحدث الآن بحق المرأة، هو رد اعتبار لها بأثر رجعي، بعد كفاح طال لأكثر من 70 عامًا، خاصة في مجلس الدولة، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يلقننا جميعًا دروسًا في كيفية احترام الدساتير والقوانين، وما يحدث هو نص دستور مصر في المادة 11 لعام 2014، الذي ينص على أن «الدولة تكفل حق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأيضًا يكفل لها التعيين في جميع المناصب، وخاصة التعيين في الجهات القضائية دون التمييز ضدها».

تمكين المرأة يتم بعد تدريب وتأهيل

وأشارت غادة، إلى أن التمكين يتم بعد تدريب وتأهيل، مضيفة: «أثق كامل الثقة أن القاضيات المصريات الـ98 الجدد في مجلس الدولة، سيؤدون أداءً مشرفا، لأن المرأة المصرية إذا لم يكن لها أداءً مشرف طيلة السنوات الماضية، لما وصلت لما هي عليه الآن.

وتابعت بأن «المرأة تغيرت، الدولة المصرية تغيرت، والتدريب والتأهيل سبق مرحلة التمكين»، مؤكدة أن المرأة المصرية سوف تشرف بلادها أمام العالم أجمع، لافتة إلى أن نسبة المرأة تزيد في كافة أوجه التمكين، بنسب تقارب الدول الأخرى، بحيث تأخذ الدولة المصرية مؤشرا مشرفا وسط باقي الدول.

ولفتت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن استراتيجية تمكين المرأة 2030، هي خارطة طريق، حيث إن مصر بكل ما تبذله من تأهيل وتدريب هو الخط الواصل من المحقق للمستهدف، والدولة المصرية تسير على هذا الخط بمنتهى الثبات والفعالية.