سيدة تطلب 3 ملايين جنيه تعويضًا من زوجها بسبب علاقته بأخرى

وقفت سيدة أربعينية وسط عشرات النساء أمام محكمة الأسرة، ويبدو على وجهها الخذلان بعد تحملها معاناة زوجها لمدة 12 عاما، لتكتشف عن طريق الصدفة أنه على علاقة بأخرى، وحضرت إلى المحكمة لطلب تعويض 3 ملايين جنيه؛ لما سببه لها من أذى نفسي.

وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: «عشت أكثر من 10 سنوات في جحيم، تحملت إهانته من أجل أطفالي الثلاثة وكنت بقول أنهم مالهمش ذنب في اختياري الخاطئ، وعليا تحمله بمفردي».

اتغير بعد الزواج

وتابعت الزوجة: «بعد أشهر من الزواج شعرت بتغيير في تصرفاته، لم يعد نفس الرجل الذي قام بخطبتي وأقنعني أن حياتنا ستكون مثالية، فكان يتركني بالأيام دون حتى سؤال بحجة أنه يعمل ويقضي بعض الوقت مع الأصدقاء، فعلمت بحملي وسعدت وتوقعت أن هذا الطفل سيعيد لنا الحياة كسابقها، لكنه زاد الأمور تعقيدا».

مدمن كحوليات

وأوضحت أنه مع مرور الوقت بدأ زوجها بتعنيفها وإهانتها أمام الأطفال، بعدما اكتشفت أنه مدمن كحوليات، ويعود للمنزل وهو في حالة سُكر أمام أبنائه في ساعات متأخرة من الليل.

الزوج يترك المنزل

وأضافت الزوجة: «ترك زوجي المنزل بحجة أنني افتعل المشكلات، وأتوهم خيانته، وفشلت كل محاولاتي لإعادته إلى المنزل من أجل أولاده بناءً على رغبتهم، لأكتشف من إحدى صديقاتي بالصدفة أنه يقيم مع امرأة أخرى دون زواج، وذهب للتأكد بنفسي ليثبت لي أن ظني كان صحيحاً، ودخلت في حالة نفسية سيئة، وأقمت دعوى تعويض بقيمة 3 ملايين جنيه، وطلبت فيها تنازل الأب عن حضانة أطفاله».