إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بشبين القناطر بعد تصادم إسعاف وتوك توك

تمكنت أجهزة مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية داخل مدينة شبين القناطر عقب وقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف وتوك توك؛ مما أدى إلى انقلاب سيارة الإسعاف وإصابة سائقها كما أصيب سائق التوك وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بندب المعمل الفني لفحص الحادث وبيان ملابساته والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم عن تفاصيل الواقعة.

بلاغ بتصادم إسعاف وتوك توك في شبين القناطر

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف وتوك توك.

انتقلت قوة أمنية وتبين اصطدام سيارة إسعاف - كانت تقل مريضة تدعى «ا.ع.س» 65 سنة، لنقلها للمستشفى - بتوك توك؛ مما أسفر عن انقلاب سيارة الإسعاف فأصيب سائقها ويدعى «ه.م.ح» 41 سنة، وجرى تحويله لمستشفى التأمين الصحي لإصابته بنزيف داخلي.

كما أصيب سائق التوك ويدعى «م ا م» 18 سنة، بخدوش وجروح بالجسم وجرى التحفظ عليه بمعرفة النيابة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه في حادث تصادم بطوخ

في سياق آخر، أمرت النيابة العامة بطوخ بالتصريح بدفن طالب مصرعه إثر سقوطه من على دراجة نارية قيادته مما أسفر عن مصرعه وإصابة مرافقه؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده بقرية العبادلة دائرة مركز شرطة طوخ وجرى نقل المصاب والمتوفى لمستشفى بنها الجامعي حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي باستقبال مصاب ومتوفى، إثر حادث تصادم دراجة نارية بقرية العبادلة دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء استقلال كل من «أحمد.ر» 16 سنة طالب، توفى إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، وبرفقته «أحمد.ع» 16 سنة مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، ومقيمان قرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها، دراجة نارية متجهين لزيارة أحد أصدقائهما بقرية العبادلة اختلت عجلة القيادة من يد السائق، مما أدى إلى انقلابها ونتج عنها وفاة الأول وإصابة الثاني.