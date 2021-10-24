مواعيد وأسعار قطارات النوم من القاهرة إلى الأقصر وأسوان.. 350 جنيها للطفل

مع انخفاض درجات الحرارة، واقتراب فصل الشتاء، يرغب الكثيرون في الذهاب إلى محافظتي الأقصر وأسوان، حيث يكون الطقس دافئا، ودرجات الحرارة معتدلة، ويمكن الاستمتاع بالمناطق السياحية والأجواء الجميلة، ولأن المسافة بين القاهرة والأقصر وأسوان طويلة تصل إلى 12 ساعة؛ يفضل الكثيرون السفر بقطارات النوم.

وفي هذا الصدد، وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين على مدار اليوم، نستعرض مواعيد قطارات النوم وأسعارها، وكيفية حجزها، وفق الموقع الرسمي لهيئة السكك الحديد، في السطور التالية:

مواعيد قطارات النوم

وبحسب موقع هيئة السكة الحديد، فإن قطارات النوم تتوقف في المحطات الرئيسية، ويجب أن يتم حجز التذاكر من المحطات الرئيسية فقط، وتتيح الهيئة إمكانية حجز التذاكر أونلاين عبر الموقع الرسمي، أو تطبيق سكك حديد مصر، التابع الهيئة، لكن يتوجب الحجز تصوير بطاقة الرقم القومي.

ويمكن للراكب حجز غرفة نوم مستقلة، أو كابينة مزدوجة لكن إذا كانا زوجين، فيشترط إبراز قسيمة الزواج، أو دليل على القرابة من الدراجة الأولى.

المواعيد من القاهرة للأقصر وأسوان

- قطار رقم 88 قيام الساعة 7:45 مساءً من القاهرة.

- قطار رقم 82 قيام الساعة 9:10 مساءً من الجيزة.

- قطار رقم 84 السياحي قيام الساعة 7:20 مساء

المواعيد من أسوان للأقصر والقاهرة

- قطار رقم 83 قيام من أسوان الساعة 4:20 مساء.

- قطار رقم 87 قيام الساعة 5:15 مساء من أسوان.

- قطار رقم 85 السياحي قيام الساعة 8:20 مساء من أسوان.

أسعار تذاكر قطارات النوم

وتباينت أسعار قطارات النوم من القاهرة للأقصر وأسوان والعكس، والتي جاءت كالآتي:

سعر تذكرة النوم في قطاري رقم 87 و88

- الكابينة المفردة سعر التذكرة 630 جنيها.

- الكابينة المزدوجة سعر التذكرة 400 جنيه.

- الطفل من عمر 4 إلى 10 سنوات سعر التذكرة 350 جنيها.

سعر تذكرة النوم في قطارات أرقام 83 و82 و85 و84

- الكابينة المفردة سعر التذكرة 700 جنيه.

- الكابينة المزدوجة سعر التذكرة 450 جنيها.

- الطفل من 4 إلى 10 سنوات سعر التذكرة 400 جنيه.