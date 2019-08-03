"السكة الحديد": تعيين مضيفات للعمل بعربات قطارات النوم "صعب"

كشف اللواء محمد نصر الله، رئيس الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم بالسكة الحديد، عن أن الشركة بالفعل أعلنت عن حاجتها لمضيفات لعربات قطارات النوم من خريجي السياحة والفنادق منذ 5 سنوات وليس الأن، مشيرا إلى أن الإعلان ظهر أمس على الموقع بالخطأ، موضحا أن كان هناك مضيفات تعمل بعربات قطارات النوم قبل ثورة 25 يناير في المسافات القصيرة وليست الطويلة، ولكن عقب إندلاع الثورة تم الاستغناء عنهم جميعا، لافتا إلى صعوبة تعيين مضيفات بالقطارات في الفترة الحالية لطول المسافات التى تصل في بعض الأحيان إلى 1000 كم.

وأشار "نصر الله" في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنه تم إزالة الإعلان من على موقع الشركة الرسمي أمس، موضحا أن الشركة لديها عمال ذكور يقدمون خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين طوال الرحلة، ويتحملون مشاقة السفر، وأن مقترح تعيين مضيفات للعمل بعربات قطارات النوم لم يطرح على الأطلاق، لافتا إلى أنه لا توجد أي أزمات في حجز تذاكر قطارات النوم لرحلات عيد الأضحى المبارك.

تجدر الإشارة إلى أن أعلنت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم التابعة لهيئة السكك الحديدية، أمس، عن طريق الخطأ على موقعها الرسمي عن حاجتها لمضيفات للعمل على قطارات الوجهين القبلي والبحري، وذلك بنظام المكافأة الشاملة، حيث اشترطت الشركة أن تكون المتقدمات حاصلات على دبلوم سياحة وفنادق سواء نظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات، وذلك قبل إزالة الإعلان بعد نشره.