وزير النقل عن خروج 3 عربات من أحد قطارات النوم: «هنحاسب المسؤول»

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن محاسبة جميع المسؤولين عن حادث خروج 3 عربات من أحد قطارات النوم 83/ 2488 «أسوان - القاهرة»، في محطة مصر برمسيس، موضحا أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتقليل حوادث القطارات، منوها إلى أن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تسير بشكل منضبط ومنتظم.

لجنة عاجلة لمعرفة أسباب الحادث

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تشكيل لجنة فنية عاجلة، لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء خروج 3 عربات عن القضبان بمحطة مصر، موضحا أنه شدد على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

المشروعات مستمرة

وأوضح كامل الوزير، أنه طالب بفتح تحقيق عاجل في حادثة خروج 3 عربات عن القضبان في محطة مصر، لمحاسبة كل من يتسبب في وقوع حوادث بطريق الخطأ، مؤكدا على أن مشروعات تحديث منظومة السكك الحديدية لتقليل حوادث القطارات وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافر مستمرة.