أستاذ اقتصاديات: 40 مليار دولار أمريكي تمنع العالم من مواجهة كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، اليوم، إن مصر تستعد لمواجهة ذورة الموجة الرابعة لكورونا؛ لذا يجب تقليل خروج كبار السن، لافتا إلى أنه ستوجد موجة خامسة لأن العالم كله لم يحصل على اللقاح؛ والذي يتطلب 40 مليار دولار أمريكي، لتغطية جميع سكان العالم.

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه من المتوقع انحسار الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد في مصر منتصف الشهر المقبل، ولكن هذا يعتمد على زيادة نسبة الحاصلين على اللقاحات المضادة لكورونا في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية.

التكاليف الاقتصادية لفيروس كورونا

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن التكاليف الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد 3 تريليونات سنويا، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية طالبت الدول الغنية بعدم إعطاء الجرعة الثالثة للمواطنين؛ لأن هناك دولا لم يحصل المواطنون فيها على الجرعة الأولى من اللقاح.

مصر الدولة الوحيدة التي تصنع اللقاحات في المنطقة

وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تصنع اللقاحات على أرضها، منوها أن إعطاء الدول حق إنتاج اللقاحات كليا يحل أزمة كورونا بشكل أسرع.