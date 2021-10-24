«تم إلغاء الموعد بسبب عدم الحضور في الموعد المحدد، برجاء إعادة تفعيل طلبك».. هذه الرسالة يتلقاها بعض المواطنين الذي يتخلفون عن الحضور لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، سواء بسبب الإصابة بفيروس كورونا، أو بسبب الانشغال ببعض الأمور الحياتية.

ماذا تفعل إذا تخلفت عن موعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟

ومن أكثر ما يشغل بال المواطنين غير المتلقين للجرعة الثانية، ماذا يفعل إذا تخلف عن تلقيها، إذ تمنح وزارة الصحة نحو 6 أيام كفترة سماح للحصول عليها، وذلك وفقًا لتصريحات تليفزيونية للدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

وخلال هذه الفترة يمكن للمواطن التواصل عبر الخط الساخن الذي خصصته وزارة الصحة على رقم 105، والإبلاغ بالتخلف عن الموعد، وعليه سيتمّ إلغاء طلب التسجيل القديم، وتفعيل طلب موعد جديد، أو يدخل المواطن عبر موقع تسجيل لقاح كورونا وطلب إعادة تفعيل موعد جديد برقم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني من هنـــــــــا، بعدها ستصل له رسالة نصية على هاتفه بالموعد الجديد.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أنّه في حال تفويت الجرعة الثانية من شهر إلى ثلاث أشهر، يجب الحصول على اللقاح مجددًا بجرعتيه الأولى والثانية.

وأضاف «حسني» أنّ للمواطن فرصتين فقط للتخلف عن موعد الحصول على اللقاح، بعدها يتمّ وضعه فيما يسمى بـ«القائمة السوداء»، حيث يتمّ تجاهل أي طلب تسجيل له لاحق لحين الانتهاء من الطلبات المسجلة بالفعل.

خطوات إعادة التسجيل لتلقي لقاح كورونا

ـ ادخل أولًا على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية من هنــــــــــا.

- بعد ذلك قم باستيفاء البيانات المطلوبة والمتمثلة في رقم الطلب وآخر أربعة أرقام للرقم القومي أو جواز السفر.

- اضغط على اختيار استفسار.

- في حالة لم يحن موعد تلقي اللقاح، ستظهر بيانات الطلب.

- أما في حالة عدم الحضور في اليوم المحدد، لتلقي اللقاح، ستظهر للمستخدم رسالة مكتوب بها يجب التفعيل.

- قم بتعديل البيانات مرة أخرى.

- وفي حالة رغبة المواطن في تحديد ميعاد جديد لتلقي اللقاح، يتم اختيار إعادة التفعيل.

- ثم ستظهر رسالة تم إعادة تفعيل طلبك بنجاح، وسيجري تحديد موعد آخر لتلقي اللقاح.