تخوفات من تضخم عالمي بسبب كورونا.. وتغيرات المناخ ظهرت بوادره في أمريكا

قال باسم أبو سمية، الباحث والخبير في الاقتصاد السياسي، والمقيم في واشنطن، إن المواد الغذائية الأساسية الغذائية ارتفعت بنسب متفاوتة تصل إلى 5% وهو أعلى ارتفاع منذ 13 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن هناك حديث عن استمرار التضخم وارتفاع الأسعار في أمريكا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

أسعار اللحوم زادت بنسبة 51% وهي نسبة كارثية في المجتمع الأمريكي

وأضاف «أبو سمية»، أن أسعار اللحوم زادت بنسبة 51% وهي نسبة كارثية في المجتمع الأمريكي الذي يعتمد على اللحوم بصورة كبيرة في الصناعات الغذائية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التضخم العالمي ينعكس إلى حد كبير على الإمداد والأسعار والصناعة وهو ما يؤكد أن الأزمة مستمرة والتضخم في تزايد، مشيرًا إلى أن التضخم العالمي جاء بسبب فيروس كورونا المستجد والتغيرات المناخية وكل ما يتعلق بالحياة اليومية يواجه أزمة بسبب التضخم العالمي.

من ناحية أخرى، قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن العالم يتحدث عن أزمة تضخم كبيرة وكل وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن التداعيات بداية من «CNN»، التي تقول إن معدل التضخم العالمي يصل أعلى مستوياته منذ 2008، و«إندبندنت» عربية تسأل هل ارتفاع التضخم ينذر بأزمة عالمية والفاو تتحدث عن زيادة في الأسعار بنسبة 33%، وكل هذه الأخبار تؤكد أن الفترة المقبلة سيكون هناك نقص بالسلع عالميًا.

من المتوقع أن تزيد الأسعار بشكل ملحوظ خاصة أسعار الطاقة والبترول

وأوضحت أنه من المتوقع أن تزيد الأسعار بشكل ملحوظ خاصة أسعار الطاقة والبترول واليوم برميل البترول تجاوز 85 دولارا، كما أن مصر جزء من الاقتصاد العالمي، وأن ارتفاع البترول يضغط بشكل كبير على الموازنة المصرية لأنها اعتمدت سعر البترول بـ 60 دولارا فقط، مطالبة بتنظيم مؤتمرات لشرح وتوضيح الأزمة العالمية وارتفاع التضخم عالميا أن ويتم التوضيح للمواطنين مدى تأثير الأسعار على المنتجات وكيفية تعامل الناس مع الأزمة بدون تهويل أو تهوين.