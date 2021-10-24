دار الإفتاء تحسم الجدل حول التداوي باستخدام عضو من الخنزير

حسمت دار الإفتاء المصرية، حكم استخدام عضو من الخنزير في التداوي، مؤكدة أن الأصل في التداوي أنه مشروع، لكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير، إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه، وقامت حاجة إلى ذلك؛ فلا حرج في التداوي به في هذه الحالة، لأن حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب.

الإفتاء: يجوز زراعة عضو من الخنزير في جسم أي إنسان قياسًا على حالة الضرورة

جاء ذلك في إطار حملة اعرف الصح، التي دشنتها دار الافتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان الدكتور عبد الله النجار، عضو المجلس الأعلى لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم، أكد أنه يجوز زراعة عضو من الخنزير في جسم أي إنسان، قياسًا على حالة الضرورة التي تبيح أكل الميتة ولحم الخنزير، كما أن تحريم الخنزير يخص الطعام، والعضو إذا التحق بالإنسان فيأخذ حكم الغالب الأعم وهو طهارة بدن الإنسان، موضحًا أن زراعة كلية خنزير في جسم إنسان جائز شرعًا، إذا كان الإنسان يحتاج لزراعة عضو ولم يتيسر إلا أخذه من خنزير، وذلك قياسا على حالة الضرورة.

الأحكام الشرعية تتعطل أمام إنقاذ الحياة

وأوضح أن التحريم في الخنزير هو تحريم أكله وليس التداوي به؛ لأن التداوي بأعضاء الخنزير أمر انتهت إليه المجامع الفقهية منذ زمن بإجازته.

واستكمل: أن «التابع يكون على حكم الكيان الطاهر ويكون طاهر مثله، كما أن كل الأحكام الشرعية تتعطل أمام إنقاذ الحياة، وحالة الاضطرار يُباح معها إنقاذ الحياة بكل وسيلة حتى لو كانت من المحرمات».