بطل كمال أجسام: العالم أدرك أن مصر لديها جيشا من الأبطال

استضافت الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، الأحد، الكابتن محمد شعبان، والكابتن أحمد الورداني، للحديث عن تفاصيل مشاركتهما في بطولة «مستر أولمبيا».

«شعبان»: لا يوجد ظلم تحكيمي في البطولة لكن فيه بيزنس

وقال الكابتن محمد شعبان، إنه واجه صعوبات هذا العام للمشاركة في نسخة البطولة، لأنه مطلوب الفوز ببطولة المحترفين للتأهل لـ«مستر أولمبيا»، وجاء تأهله عن طريق مشاركته 4 بطولات، إذا حصل على المركز الثاني في بطولة كاليفورنيا، والمركز الثاني في بطولة بورتوريكو، والمركز الرابع في شيكاغو، وفي البطولة الأخيرة حصل على المركز الخامس.

وأضاف «شعبان»، خلال اللقاء أنه من خلال هذه البطولات حصل على 19 نقطة وبالتالي تصدر قائمة الحاصلين على النقاط، والتأهل لـ «مستر أولمبيا»، والحصول على مركز جيد هذا العام.

وأوضح أنه لا يوجد ظلم تحكيمي في البطولة، ولكن تقييم بطولات كمال الأجسام أو أي رياضة، لا تقيم كلاعب يمتلك أفضل جسم، ولكن في الأول وفي الآخر دة بيزنس، مردفا «لازم يبقى الباكدج الكامل عندك جمهور جي يتفرج عليك وناس تشتري تذاكر البطولة، ده في النهاية بيزنس، وأنت هتفيد الرياضة إزاي؟».

«الورداني»: العالم بقى عارفنا جايين نقتحم بطولات أمريكا

من جانبه، قال الكابتن أحمد الورداني إن بطولة «مستر أولمبيا»، شبيهة لبطولة كأس العالم في كرة القدم، وبالتالي اللاعب الهاوي عندما يصل لمرحلة الاحتراف بحصوله على بطولة هواة يحصل على كارت الاحتراف ثم لا يتأهل إلى «مستر أولمبيا» بشكل مباشر، ولكن يحصل على الكارت، ثم يبدأ في المشاركة ببطولة تأهيلية لمستر أولمبيا.

وأوضح «الورداني»، خلال لقاء بالبرنامج ذاته، أنه شارك هذا العام في 3 بطولات محترفين، وبالرغم من أنه حصل على النقاط التي تؤهله إلى «مستر أولمبيا»، إلا أنه شارك في بطولة تأهيلية في مدينة تكساس الأمريكية، وحصل على المركز الأول وتأهل مباشرة لـ «مستر أولمبيا».

ولفت إلى أن «بيج رامي»، كان يحرص على المشاركة في بطولة «مستر أولمبيا» منذ 2013، أي منذ 8 أو 9 سنوات، مؤكدا أن حصول المصريين على مراكز متقدمة في البطولة تعد شيئا جيدا كبداية.

وتابع: «العالم بقى عارف إن بقى فيه فريق أو أبطال أو جيش مصري جي يقتحم البطولات في أمريكا، الحظ السنادي مكنش معانا في المراكز الأولى لكن نعد الناس بأننا سنكون في مراكز أفضل والمنافسة على اللقب».