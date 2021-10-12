أحمد الورداني عن بطولة مستر أولمبيا: «زي كأس العالم في كرة القدم»

قال الكابتن أحمد الورداني، لاعب منتخب مصر لكمال الأجسام، وصاحب المركز الـ 15 بترتيب مستر أولمبيا هذا العام: «إن مستر أولمبيا أهم وأكبر بطولة في تاريخ كمال الأجسام بأكملها»، مضيفا: «زيها زي كأس العالم في كرة القدة بالظبط».

وأوضح «الورداني»، خلال مداخلة مساء الاثنين، مع برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة CBC، ويشارك في تقديمه الإعلامي عمرو خليل، أن مشاركة أربعة مصريين في مستر أولمبيا هذا العام، باسم مصر، تعد سابقة جديدة من نوعها، كما أن نجاح زميله اللاعب بيج رامي في التتويج بالبطولة في النهاية ورفع علم مصر يعد إنجازا عظيما لم يحدث قبل ذلك.

أحمد الورداني: أمريكا فقط من تشارك بعدد كبير من اللاعبين بمستر أولمبيا

وأشار لاعب منتخب مصر لكمال الأجسام، إلى أنه ليس هناك أي دولة تشارك بهذا العدد من اللاعبين بمستر أولمبيا، سوى الولايات المتحدة الأمريكية فقط، موضحا أن بيج رامي بدأ المشاركة بها منذ عام 2013، ولم يكن حينها هناك أي مصريين غيره يشاركون بها.

وأردف: «أن الدعم والرعاية الذي تلاقاها اللاعبون المصريون هذا العام، هو ما ساهم أن يشارك أربعة لاعبين يمثلون مصر في البطولة»، مشيدا بدور الرعاة أيضا في التواصل مع اللاعبين المصريين في الخارج، وإقناعهم بالعودة إلى بلادهم من جديد وتمثيل المنتخب المصري بتلك البطولة وكل البطولات العالمية الأخرى.

أحمد الورداني: أتوقع مشاركة 10 مصريين ببطولة مستر أولمبيا المقبلة

وعد «الورادني» المصريين، بأن يمثل مصر النسخة المقبلة من البطولة أكثر من 8 أو 10 لاعبين.

وحول حصول زميله بالمنتخب اللاعب محمد شعبان على المركز العاشر بالبطولة، أوضح أن هذا يعد إنجازا كبيرا؛ لأنها أول مشاركة للاعب بهذه البطولة الصعبة للغاية.

وتابع: «منافسته في الصفوف الأولى، رغم معاناته من إصابة كبيرة في ضهره، قبل البطولة بحوالي شهرين، فده إنجاز كبير».