«القرنقوطي» الحاصل على ذهبية بطولة مستر أولمبيا: «كنت هلعب باسم بأمريكا»

«أنا أصلا كنت متسجل في البطولة باسم أمريكا، مش منتخب مصر، لحد آخر لحظة».. هكذا كشف باسم القرنقوطي، عن تفاصيل حصوله على الميدالية الذهبية في القوى البدنية بمستر أولمبيا، قائلا إنه تمكن من حصد هذه الميدالية قبل ذلك عام 2019، موضحا أن الإعلام لم يسلط الضوء على الأمر، ولم يعطيه حقه المعنوي.

لحظات ما قبل حصول«القرنقوطي» على الميدالية الذهبية

«ذهبت إلى تلك البطولة هذا العام، وكنت مستهدف الحصول على أفضل لاعب على البطولة على مستوى كل الموازين، وتحطيم كل أرقام رفع الأثقال المسجلة بهذا البطولة، وبالفعل نجحت في كسر أكثر من رقم»، مضيفا خلال مداخلة عبر ZOOM، مساء اليوم الثلاثاء، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه كان من المفترض أن يشارك في تلك البطولة باسم الولايات المتحدة الأمريكية، التي يقيم بها منذ 10 سنوات.

تمثيل المنتخب المصري بدلا من الأمريكي

وعن تفاصيل تمثيله المنتخب القومي، ذكر أن بعض المسؤولين عن تلك الرياضة في مصر تواصلوا معه قبلها بأسبوعين، وطلبوا منه المشاركة في تلك البطولة باسم منتخب مصر،«وافقت على طول لأن دي حاجة تشرفني أن أرفع اسم بلدي».

«طلبت من رئيس الاتحاد الأمريكي لتلك الرياضة، أن يسمح لي بالمشاركة في تلك البطولة باسم منتخب مصر، بدلا من المنتخب الأمريكي، ولم يعترض ولبى رغبته»، موجهًا الشكر إلى كل أهله المقيمين بمصر، على دعمهم الدائم والمستمر.

«زوجتي مصرية وقاعدة هنا معايا، وهي أكتر واحدة استحملتني وقفت معايا طوال فترة التدريب، وكانت صعبة للغاية لأنني كنت شبه معتزل لتلك الرياضة».. بهذه الكلمات وجه « القرنقوطي» الشكر لزوجته.