محافظ أسيوط يوافق على تخصيص أراضٍ من أملاك الدولة لمشروعات خدمية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موافقته على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 407.47 متر بمدينة الغنايم «بحري»، لإنشاء مقر لمأمورية الضرائب العقارية، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 590 مترا ضمن زمام ناحية «ديروط الشريف»، بمركز ديروط لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإنشاء مشروعات تخدم المواطنين بتلك المنطقة على أن تظل الأرض ملكاً للمحافظة بالاضافة إلى تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 112مترا عند مصرف الدلجاوي بقرية الصبحة التابع لمركز القوصية لإقامة منفذ لصرف المعاشات لصالح الهيئة القومية للبريد على أن تقدر اللجنة العليا لتثمين أملاك الدولة قيمة الإيجار.

وأكد محافظ أسيوط، في بيان صحفي، اليوم، على العمل مع الجهاز التنفيذي للمحافظة بكافة قطاعاته لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة، وهو ما يظهر جلياً في تخصيص قطع أراضي غير مستغلة لصالح النفع العام لتعظيم الاستفادة منها بأقصى صورة ممكنة وإدراجها في خطط التنمية وإقامة مشروعات ومرافق خدمية عليها تخدم المواطنين وتحقق النفع المجتمعي.

وأشار إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين وتطوير الخدمات واستكمال مشروعات المرافق والخدمات، تلبية لاحتياجات المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم بكافة القطاعات الخدمية تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وتحقيقًا للتنمية المستدامة.