إسلام ابراهيم يتعاقد على مسلسل «قانون العمل»

أعلن الفنان إسلام إبراهيم خلال بيان صحفي، عن تعاقده على مسلسل جديد بعنوان «قانون العمل»، وهو اسم مبدائي للمسلسل، ويشارك في بطولته كلا من إياد نصار، ريهام عبدالغفور، إسلام إبراهيم، ثراء جبيل، محسن منصور، ومن إخراج مريم أبو عوف وتأليف مريم ناعوم، ومن إنتاج شركة «e producers»، المنتج محمد السيد، وجاري الآن التحضير لجلسات العمل.

ولم يكشف إسلام إبراهيم، خلال البيان أي تفاصيل عن طبيعة شخصيته داخل المسلسل.

إسلام إبراهيم شارك بمسلسل «نجيب زاهي روكش»

وشارك إسلام إبراهيم خلال السباق الرمضاني الماضي، بدور متميز خلال مسلسل نجيب زاهي زركش إنتاج سنيرجي، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

وتدور أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش، حول «نجيب» الرجل الثري الذي يكتشف بعد سنوات طويلة أن لديه ابنا من سيدة كان قد تزوجها لمدة يوم واحد فقط، ويبدأ في رحلة البحث عنه

إسلام إبراهيم يتعرض لوعكة صحية

وفي مايو الماضي، تعرض الفنان إسلام إبراهيم لوعكة صحية، كشف عن تفاصيلها من خلال تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، قائلا: «أولاً بشكر كل الناس اللي حاولت تتصل بيا أو تبعتلي رسايل، وآسف إني مكنتش بقدر أرد، بعد فحوصات وتحاليل كتير جداً، اكتشفت إن عندي التهاب حاد في جدار المعدة، أدى إلى التهابات في القولون».

وتابع قائلاً: «وده اللي كان مسبب كل الأعراض اللي عندي واللي هي أصلاً متشابهة مع أعراض الكورونا، ولكن طريقة العلاج مختلفة تماماً، وده بعد ما اتأكدت إن معنديش كورونا، بعدما عملت المسحة وتحاليل الكورونا مرتين».