إسلام إبراهيم يسخر من أروى جودة بعد فسخ خطوبتها من التركي أوزجان دينيز

تصدرت الفنانة أروى جودة، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن خطوبتها من المُمثل التركي أوزجان دينيز، قبل سنوات، بالتزامن مع بدايتها الفنية.

وسخر الفنان إسلام إبراهيم، من حديث أروى جودة، عن فسخ خطوبتها من أوزجان دينيز، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تجمعهما على هامش إحدى المهرجانات الفنية، مُعلقًا عليها بقوله: «صراحة يا جماعة أنا شايف إن أروى اختارت صح».

وكانت أروى جودة، كشفت كواليس خطوبتها من أوزجان دينيز، موضحة أنها كانت في تركيا وقتها، حيث كانت تُشارك في إحدى المسابقات، بينما كان يُقيم هو في نفس الفندق التي كانت تتواجد فيها، حيث كان يُشارك في تصوير فيديو كليب، وجرى لقاؤهما هناك لأول مرة.

ووصفت أروى جودة، أوزجان دينيز، بقولها: «كان دمه خفيف، وكان بيعمل حاجات لطيفة، وهو شخص لطيف، ومكملناش لأني مكنتش قادرة أسيب مصر، وكان معانا مترجمة طول فترة حديثنا، حتى نستطيع التواصل فيما بيننا».

من هو أوزجان دينيز خطيب أروى جودة السابق؟

يذكر أنّ الممثل التركي أوزجان دينيز، خطيب أروى جودة السابق، من مواليد 19 مايو عام 1972، وهو مغن وممثل وملحن تركي، ولد كثاني طفل في العائلة حيث عاش مع عائلته في أنقرة حتى أصبح في الخامسة من عمره، وقضى معظم طفولته في أيدن في منطقة بحر إيجه بعدما هاجرت عائلته إلى هناك عندما كان في الخامسة.

وبدأ اوزجان دينيز في جني المال له ولعائلته كمغن في سن مبكرة جداً، حيث أنشأ فرقته وهو في سن 14 عاماً فقط، وأطلق عليها اسم «Mavi Deniz»، و«بلو سي» أي «البحر الأزرق». ثم انتقل إلى ألمانيا عام 1989.

واتيحت الفرصة الكبيرة له في الغناء حين اكتشف أحد المنتجين موهبته الغنائية عندما كان يقوم بالغناء في ألمانيا. وبعدها عاد إلى تركيا عام 1991 حيث أصبح من أهم المغنين الاتراك في التسعينات وأصدر العديد من الألبومات الغنائية وفاز بالعديد من الجوائز.