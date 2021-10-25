مؤلفة حكاية «على الهامش» تحتفل بتصدره التريند في مصر والوطن العربي

احتفلت أماني التونسي مؤلفة حكاية «على الهامش»، ضمن مسلسل «إلا أنا»، بتصدره التريند، حيث كتبت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: «الحمدلله مسلسل على الهامش رقم 1 تريند في الوطن العربي ومصر.. الحمدلله».

وأضافت أماني «أنا لما كتبت المسلسل كان هدفي منه أن كل ست يبقى عندها استقلالها المادي، وأنها لا تعتمد على زوج أو ابن، المهم تكون عندها شغلها وشقتها اللي لو قدرت تجيبها بفلوسها، لأن الموضوع بتاع خيانة الزوج ليها أو أن صاحبتها خانتها مجرد رمز، ممكن الزوج يموت مثلا، ممكن يفلس، ليه طول الوقت تبقى معتمدة على حد غير نفسها».

وتابعت «بالنسبة لمبادرة أمان أنا معرفش مين عملها أو بدأها، بس بالنسبة لي الهدف الأمان هو نفسك والعوض هو نفسك وشغلك ونجاحك، وكونك اختارتي صح أو غلط، جوازتك ده موضوع تاني، ولازم نربي الجيل اللي جاي أن الأم مش دادا، وده أنا أتمنى أنه فكر يتغير في المجتمع».

واختتمت قائلة «بعد ده كله لازم تعرفوا أن اللي وافق على المسلسل راجل، واللي بيعرضوا ووافق على عرضه راجل، تامر مراد ومصطفى العوضي، واللي مفكر في إلا أنا، راجل عظيم يسري الفخراني، فالموضوع مش راجل وست وحرب بالعكس الموضوع عمل فني أثر في الناس، ومن غير قوانين تتغير أولا، الناس فكرهم اتغير، وكل واحدة المفروض تفكر تأمن حياتها أزاي وتبدأ منين».

مسلسل إلا إنا حكاية على الهامش

حكاية «على الهامش» من مسلسل «إلا أنا»، بطولة نيرمين الفقي، صبري فواز، جيهان خليل، هايدي رفعت، محمود ياسين «جونيور»، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار أماني التونسي، ومن إخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداث المسلسل حول معاناة ياسمين من التنمر بسبب ضعف شخصيتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضية حضانة الأولاد والمشكلات التي تواجه الأم بعد الطلاق.

حكاية «على الهامش»، هي الحكاية الرابعة من حكايات مسلسل «إلا أنا» بعد عرض حكايات: «بدون ضمان» لهاجر أحمد وهنادي مهنا، وحكاية «بالورقة والقلم» ليسرا اللوزي، بالإضافة إلى حكاية «بيت عز» بطولة سهر الصايغ.