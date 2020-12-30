السيناريست أماني التونسي لـ«المتنمرين» بالفنانين: إيه نوع تربيتكم؟

أبدت السيناريست أماني التونسي، إستياءها من «التنمر» والتعليقات غير اللائقة التي تعرضت لها كل من الفنانة يسرا اللوزي، وسوسن بدر، عبر حساباتهما على السوشيال ميديا.

وكانت الفنانة يسرا اللوزي، قد استقبلت تعليقًا مسيئًا على صفحتها بموقع انستجرام، عندما وصفها أحد المتابعين بأنها «أم الطرشة» في إشارة إلى ابنتها التي تعاني من ضعف السمع، وردت عليه بدورها بتوضيح مدى اعتزازها بابنتها التي كانت سببًا في جعل والدتها تتحدث عن ضرورة الاهتمام بالأطفال الذين يعانون من هذا الأمر.

أما الفنانة سوسن بدر، خلال نعيها المخرج السوري حاتم علي، الذي غادر دنيانا يوم الثلاثاء، عبر حسابها بـ «انستجرام» عقب عليها متابع بقوله «عقبالك»، وردت عليه بقولها «الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه».

ودعّم عدد من نجوم الفن كل من الفنانة يسرا اللوزي، وسوسن بدر، منتقدين مثل هذه التعليقات غير الإنسانية التي تصدر من بعض المتابعين المتجاوزين.

وكتبت المؤلفة أماني التونسي، عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، قائلة: «إيه نوع التربية والشخصية اللي تخليك تعاير أي حد بمرضه أو إعاقته أو شكله أو جنسه أو سِنه أو أي حاجة خارجة عن إرادته أو يتمنى لحد الموت أو يستبيح عرض حد علشان مشهور وناجح، أو يتحرش بحد لمجرد إنه عارف إنه ورا شاشة ومحدش هيعرفه».

وتابعت: «داين تدان، اللي بتزرعه هتحصده خير أو شر، الكلمة الطيبة صدقة وصدق وفيها راحة وشفا، ضحايا السوشيال ميديا، جرائم نفسية».

وعرض بالسينما في عام 2020 فيلم «توأم روحي» للسيناريست أماني التونسي، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، والفنانة رجاء الجداوي والذي كان آخر ظهور لها قبل رحيلها، ومن إخراج عثمان أبو لبن.