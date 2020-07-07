السيناريست أماني التونسي عن رجاء الجداوي: ندمانة إني معرفتهاش من زمان

نعت السيناريست أماني التونسي، الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا الأحد عن عمر ناهز 82 عاما جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت أماني، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "آخر فيلم شاركت فيه رجاء الجداوي كان فيلمي توأم روحي، الفيلم ده مختلف وأول مره يتعمل في مصر".

وتابعت: "بعيد عن أي حاجة هو بيحكي فعلا عن إن ممكن تشوف حد لأول مرة بس مشاعرك تتعلق بيه أكتر من ناس عشرة بقالهم سنين وده اللي حصلي مع الأستاذة وأنا بتكلم معاها على الدور وإني أقصد إيه باللي كتب، وسط أسئلتها اتعرفنا أكتر وكانت جلسة معاها من أكتر الجلسات اللي أثرت فيا وفي مستقبلي".

وأضافت: "ست تندم إنك معرفتهاش من سنين، والوجع اللي جوايا خلاني أندم إني عرفتها، على الأقل مكنتش هزعل الزعل اللي جوايا دلوقتي، صوتها وكلامها وإحساسها ودمها الخفيف في الشغل وبره الشغل، ذكريات كتيرة بترن جوايا كل شوية مش عارفة اتجاوز".

واستطردت: "الغريب إنها تعمل فيلم زي ده بالصدفة اللي قالتلي عليها إن حياتها كلها صدف، وأنا بقولها كان يوم حبك أجمل صدفة، بس كان نفسي تطول الله يرحمك يا حبيبتي بحبك أوي وربنا يقدرنا على التجاوز، الحب اللي كنتي بتديه للناس اللي تعرفيهم واللي متعرفيهمش، الكرم والأدب والروح اللي كانت بتنشر بهجة وسعادة ومتصلة بالله في كل كلمهة خلت ملايين تدعيلك، وجع".

فيلم توأم روحي، تأليف أماني التونسي، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل.