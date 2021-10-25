مدير الكلية الفنية: نجاحات «الهيئة الهندسية» أثبتت كفاءة خريج الكلية

قال اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، إنّه يتم الاستعانة بالطلبة المتميزين من خريجي الكلية، سواء للعمل كمعيدين وأعضاء هيئة تدريس بالكلية، وفي مراكز البحوث المختلفة داخل القوات المسلحة.

وأضاف مدير الكلية الفنية العسكرية لـ«الوطن»، أنّ الكلية تبذل جهدا كبير لتخريج ضابط مهندس قادر على العمل والعطاء للوطن، وهو ما يظهر عبر نجاحات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في المشروعات القومية، وهو أمر ظاهر للمواطنين؛ حيث يتم تخريج ضابط لديه انضباط، والتزام، وعلم.

وأشار اللواء إسماعيل كمال، إلى أنّ الكلية الفنية العسكرية تعمل كاستشاري للدولة في بعض المشروعات القومية بتكليفات من القيادتين السياسية والعسكرية، لتقدم خبراتها عبر مكتب استشاري خاص بالكلية في أي مجال طبقاً للتكليفات الموكلة إليها.

وكشف عن حصول 3 من أعضاء هيئة التدريس في الكلية على 3 براءات اختراع خلال دراستهم في أمريكا مؤخرا، وفوز آخر بجائزة أحسن بحث في إنجلترا مؤخرا، مشيرا إلى حرص الكلية على حصول أعضاء هيئة التدريس على درجة الدكتوراه من الخارج.

ولفت إلى أنّه يتم تأهيل الطلبة علميا، وبدنيا، وانضباطيا، وعسكريا، بمدة دراسة 5 سنوات، يحصل بعدها الطالب على بكالوريوس الهندسة، وشهادة إتمام الدراسة العسكرية، ليستطيع بعدها التعامل مع نظم التسليح الحديثة، ودعم أعمال القتال.

وأوضح أنّ العملية التعليمية تتم طبقا لأحدث منظومات التعليم في العالم، وتسعى لخلق بيئية تعليمية جيدة للطالب، بداية من تجهيز جميع المواد في صورة رقمية، وإجراء الامتحانات «أون لاين».

وأشار إلى وجود مركز متخصص للأنظمة غير المأهولة في الكلية، والمركبات المأهولة، والروبوتات، وغواصات غير مأهولة، وطيارة دون طيار، كما يتم تنظيم مسابقة سنويا لـ3 أنواع من المركبات غير المأهولة والأقمار الصناعية.

وأشار إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاكتشاف العباقرة في مجال الرياضيات، والتي تتبناها الكلية بالتعاون مع وزارة التعليم، حيث يتم انتقال الموهوبين، وينضموا للكلية حال توافر المعايير فيهم.