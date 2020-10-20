"الفنية العسكرية": تحالف مصري لإطلاق قمرين صناعيين بدعم القوات المسلحة

قال اللواء دكتور أسامة محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، إنّ الكلية الفنية العسكرية تشهد تطوير خطة المناهج التعليمية الخاصة بالكلية بصفة دورية كل 5 سنوات، لإضافة التكنولوجيا الحديثة المطلوبة، إضافة إلى التقدم العلمي في مجال الهندسة.

وأضاف كمال، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ كل هذا يضاف بالنسبة للمناهج التعليمية للطلبة وبالتالي يتعلم الطالب كل ما هو حديث سواء من الناحية الهندسية أو العسكرية، لتخريج ضابط مهندس قادر على التعامل مع التكنولوجيات الحرجة والدقيقة الخاصة بمنظومات التسليح داخل القوات المسلحة، دعما لمنظومة الكفاءة القتالية بالقوات المسلحة.

وتابع أنّه في العام 2017 اتجهنا للفضاء والأقمار الصناعية وافتتحنا أول قسم من نوعه في مصر، وهو "تكنولوجيا هندسة الفضاء"، ليكون الخريج قادرا على التعامل مع تكنولوجيا الأقمار الصناعية والفضاء.

وأشار إلى أنّنا اشتركنا في تحالف عالمي "الحزام والطريق" وسط أكثر من 50 دولة ومعهد بحثي علمي، لأنشطة الفضاء والطيران على مستوي العالم، وفازت الكلية الفنية العسكرية عام 2018 بأفضل عضو مشارك وفعال في المنتدي، إضافة إلى أننا في طريقنا لإنشاء تحالف مصري لتصنيع وإطلاق أول قمرين صناعيين صغيرين CubeSat، و MicroSat بدعم كامل من القيادة العامة للقوات المسلحة وبالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والاتصالات.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020، من الكليات والمعاهد العسكرية.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.

وبدأ حفل تخرج دفعات جديدة الكليات العسكرية والمعهد الفني للكليات المسلحة بظهور 5 طائرات هليكوبتر يحملون علم مصر وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، إيذانَا ببدء الاحتفال.

وانطلق الحفل بالعرض الرياضي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس، وجسّد الطلاب أرقام دفعاتهم على الأرض بأجسادهم، كما جسّد الطلاب شعار القوات المسلحة ورقم 47 احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.

ويحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.