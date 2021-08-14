«الفنية العسكرية» تنظم يوما علميا للأنشطة العلمية المختلفة

نظمت الكلية الفنية العسكرية يومًا علميًا للأنشطة العلمية المختلفة، شمل إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية الخامسة للابتكار في الأنظمة غير المأهولة (جائزة الفريق / إبراهيم سليم)، وإعلان نتيجة المسابقة الدولية الأولى للأقمار الصناعية، وإعلان نتيجة المؤتمر الدولي الخامس للطلبة بمرحلة البكالوريوس.

مدير الكلية الفنية العسكرية ينقل تحية وزير الدفاع للمشاركين في فعاليات اليوم

بدأت فعاليات اليوم العلمي بكلمة مدير الكلية الفنية العسكرية، نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشاركين في فعاليات اليوم العلمي من مختلف الجهات، وأشار مدير الكلية الفنية العسكرية إلى حرص القيادة العامة للقوات على دعم كافة الأنشطة العلمية المختلفة من مسابقات ومشاريع وابتكارات تنمي روح العمل الجماعي للطلبة، مؤكدًا أن الابتكار والتفكير المنهجي يخلق الإبداع لدى الطالب ويساعده في إيجاد حلول غير نمطية للمشاكل الهندسية التي يواجهها.

وعقب إعلان النتائج، تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية الخامسة للابتكار في الأنظمة غير المأهولة «جائزة الفريق إبراهيم سليم»، والمسابقة الدولية الأولى للأقمار الصناعية ، والمؤتمر الدولي الخامس للطلبة بمرحلة البكالوريوس، وكذلك تكريم عدد من طلبة الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية القائمين بمشروعات تخرج متميزة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ألقاب علمية.

افتتاح المعرض العلمي السنوي

أعقب ذلك افتتاح المعرض العلمي السنوي الذي عرض من خلاله مشروعات التخرج المتميزة التي جرى إنجازها، بالتعاون بين الكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى استعراض النشاط البحثي لأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

حضر الفاعليات عدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة وقدامى أعضاء هيئة التدريس وخريجي الكلية الفنية، وعمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والجامعات المصرية.