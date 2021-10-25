وزير الشؤون الإسلامية السعودي يبدأ زيارة رسمية لألبانيا اليوم

يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، زيارة رسمية لجمهورية ألبانيا، تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها برئيس الجمهورية إلير ميتا ورئيس المشيخة الإسلامية الشيخ بويار سباهيو، كما ستشهد الزيارة توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي بين الوزارة والمشيخة الإسلامية في ألبانيا.

كما يتضمن برنامج الزيارة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات سياسية وإسلامية، إلى جانب زيارة عدد من المساجد والمدارس الإسلامية للاطلاع على أنشطتها وبرامجها.

نشر الإسلام الوسطي المعتدل

وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً للتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بهدف تعزيز التواصل مع العلماء والعاملين في مجالات العمل الإسلامي، ونشر الإسلام الوسطي المعتدل، وتعزيز لشراكة المملكة مع نظيراتها بدول العالم، تأكيداً على رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين وفق منهج الوسطية والاعتدال.

مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي

وكان قد وقع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي، بحضور أعضاء المشيخة الإسلامية الألبانية، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

وتتضمن المذكرة التعريف بالإسلام وبيان محاسنه وسماحته وموقفه من القضايا المعاصرة من خلال تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات، وعقد الندوات العلمية والدورات التدريبية وتنظيم المعارض المشتركة، ومشاركة العلماء والدعاة المختصين في المؤتمرات والندوات التي تقام في البلدين، وإعدادا البرامج المشتركة للمناسبات الشرعية وتبادل الخبرات في ذلك.كما تتضمن المذكرة التعاون في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها، وتبادل الخبرات الخاصة في ذلك.

كما شملت المذكرة التعاون في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات بين الجهات التابعة لهما وتزويد المشيخة الإسلامية بنسخ من إصدارات المجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه وتبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتبادل الأنظمة واللوائح في ذلك.