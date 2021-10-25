وزير القوى العاملة ضيف شرف على مائدة عشاء السفير المصري بقطر

نظم السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى دولة قطر، حفل عشاء على شرف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والوفد المصري المشارك في اجتماعات الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية في العاصمة القطرية الدوحة، وحضر الحفل عدد من أعضاء السفارة.

مناقشة الرؤية المستقبلية للعمالة المصرية

وشهد حفل العشاء بحسب بيان عن وزارة القوى العاملة، مناقشة الرؤية المستقبلية للعمالة المصرية وتبادل الخبرات ومختلف أوجه التعاون بين مصر وقطر، ومناقشة الموضوعات التي طرحت علي مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وما يتناوله جدول أعمال زيارة الوزير من لقاءات مع وزير العمل القطري ورئيس غرفة صناعة وتجارة قطر، ولقاء عدد من أعضاء الجالية المصرية بمقر البعثة المصرية.

وأعرب الوزير عن شكره للسفير عمرو الشربيني، على الدعوة الكريمة وكرم الضيافة المصري، داعياة الله أن يدعم خطى الأمة العربية بالنجاح والتوفيق.