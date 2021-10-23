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«القوى العاملة»: تعيين 2413 شاباً في المنوفية

كتب:

ماهر هنداوى
09:07 م | السبت 23 أكتوبر 2021
محمد سعفان، وزير القوى العاملة،

محمد سعفان، وزير القوى العاملة،

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 2413 شاباً، من بينهم 37 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمنوفية، بشهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلاً عن تسجيل 6971 شاباً باحثاً عن العمل.

وقال «سعفان» فى بيان اليوم، إن مديرية القوى العاملة بالمنوفية صرفت منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجّلة، منها صرف 16 ألف جنيه منح مولود لـ8 عمال، و3 زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لعامل بـ1000 جنيه.

وأوضح على حامد الزقم، مدير المديرية، فى تقريره إلى الوزير بشأن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضى، أن «المديرية استخرجت 3039 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة».

وفى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 967 منشأة، لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 121 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ143 منشأة لإزالة المخالفات، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، فقد تم التفتيش على 489 منشأة لمتابعة تنفيذ إجراءات «كورونا»، وأسفر التفتيش عن تحرير 171 محضراً للمنشآت المخالفة.

وغادر وزير القوى العاملة، القاهرة، اليوم، إلى «الدوحة»، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة فى اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية الأول، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثى «حكومات وأصحاب أعمال وعمال».

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