وزير القوى العاملة يبحث مع نظيرة العراقي أوجه التعاون المشترك

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقى، على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ95 المنعقدة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر في قطر.

وبحث الطرفان أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عمل الوزارتين، والعمل على وضع خطة عمل مشتركة، لترجمة مسارات التعاون والقرارات المُتخذة، إلى واقع عملي ملموس، ومواصلة المباحثات والحوارات المشتركة، للتوصل إلى صيغ متطورة للتعاون المشترك.

استعداد مصر على تبادل خبراتها مع العراق

وشدد وزير القوى العاملة، على عمق العلاقات التي تربط مصر والعراق، مؤكدًا أن الوزارة مستعدة استعدادًا تامًا لتبادل كل خبراتها وتجاربها في مجالات التدريب المهني، والتفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، وتطوير مركز المعلومات، ونظام الحوسبة في التفتيش مع نظيرتها في دولة العراق بما يعود بالنفع على الشعب العراقي الشقيق ويحقق الهدف العربي المشترك.

من جانبه قدم وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقى الشكر والتقدير لـ«محمد سعفان وزير القوى العاملة، مؤكدًا على العلاقة الوطيدة التي تجمع بين مصر والعراق على مر الأزمان والعصور، بشكل مباشر في مختلف المجالات، والتي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.