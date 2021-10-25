تعيين 3125 شابا وصرف 260 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة عيّنت 3125 شابا، بينهم 80 من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وجرى تسجيل 18706 راغب عمل منهم 331 من ذوي القدرات، وتوفير 454 فرصة عمل.

استخراج 2104 شهادت قياس مستوى المهارة

وأوضح الوزير بحسب بيان عنه، أنّه جرى استخراج 2104 شهادات قياس مستوى المهارة و2056 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقي الوزير، تقريرا بذلك من محمد عيسى مدير المديرية، بإنجازاتها عن شهر سبتمبر الماضي، أشار فيه إلى أنّه في مجال السلامة والصحة المهنية، جرى التفتيش على 58 منشأة، وعمل 5 حملات عادية ونوعية، وإعادة التفتيش 125 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 58 محضرا، ومنح مهلة قانونية لـ118 منشأة أخرى.

التفتيش على 288 منشأة

وعن مجال التفتيش العمالي، جرى التفتيش على 288 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 142 محضرا عماليا وبحث 19 شكوى.

وأوضح مدير المديرية أنّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، صرفت المديرية منحا لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، بواقع 20 منحة زواج بـ60 ألف جنيه، و52 منحة مولود بإجمالي 106 آلاف جنيه، و3 منح وفاة عامل بمبلغ 30 ألفا، و 18 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 36 ألف جنيه، وصرف خدمات طبية لـ9 عمال بمبلغ 3520 جنيها، وعمل 5 عمليات جراحية بـ25 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه لـ260 ألفا و520 جنيها لـ107 عمال.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 81 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 15 آخرين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

وعن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، تلقت المديرية 770 شكوى عمالية (فصل - مطالب)، وتسوية 49 شكوى منها وديا، وإحالة 139 شكوى للمحكمة العمالية، و108 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 57 شكوى، و407 ما زالت تحت البحث والدراسة.