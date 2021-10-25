وزيرة البيئة تشارك في «الشرق الأوسط الأخضر» بالسعودية نيابة عن الرئيس

غادرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي أطلقتها المملكة برعاية الأمير محمد بن سلمان، وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشارك في القمة بحسب بيان عن وزارة البيئة، عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف، وعدد من الخبراء من القطاع المالي، وبمشاركة أمينة محمد، نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وجون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

تشكيل مستقبل مشترك وتحديد الحلول السياسية الخضراء للأصول البيئية المشتركة

وأوضحت، أنّ القمة تبحث تشكيل مستقبل مشترك وتحديد الحلول السياسية الخضراء للأصول البيئية المشتركة، وبحث نهج مشترك لتمكين التحول الاخضر وما الذي يمكن أن تفعله الحكومات للاستفادة من التمويل المستدام، وكيفية إحضار هذه الأفكار بشكل جماعي في COP 26.

ويبحث خبراء القطاع المالي تحديات القطاع وفرص الاستفادة من التمويل المستدام لتمكين التحول الأخضر وفرصة الـ50 ترليون دولار حول التحول الأخضر، الذي يجب على الحكومات والقطاع المالي والمؤسسات المالية الدولية فعله لتحقيق تلك الفرصة.