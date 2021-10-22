وزيرة البيئة توجه بالانتهاء من دراسة إغلاق مقلب الطوب الرملي

عقد البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، اجتماعًا موسعًا؛ لمتابعة الانتهاء من الدراسة التفصيلية لغلق مقلب الطوب الرملي بمدينة نصر؛ طبقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المقالب العشوائية بالقاهرة الكبرى ومتابعة إجراءات الغلق خلال عامين من العمل بقانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

ويتولى جهاز تنظيم إدارة المُخلفات التابع لوزارة البيئة الرقابة على إجراءات الغلق؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

تحديد كمية مُخلفات البناء والهدم بالمقلب

يأتي ذلك في إطار قيام وزارة البيئة بإعداد دراسة تتضمن تحديد كمية مُخلفات البناء والهدم بالمقلب، والجدوى الاقتصادية من إنشاء مصنع لتدوير المُخلفات الموجودة بالموقع؛ تمهيدًا لإغلاقه واستخدامه في النشاط المُخصص له والتعاقد من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بالوزارة مع مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس بعد أعمال الطرح والترسية لإعداد دراسة تفصيلية للاستغلال الأمثل لأرض المقلب، مؤكدة ضرورة الانتهاء منها أول نوفمبر المقبل.

وترأس الاجتماع الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبحضور الدكتور حازم الظنان المدير التنفيذى للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتورة شيرين العجرودي مدير مركز مصر المتميز التابع لجامعة عين شمس، وممثلي هيئة التعاون الدولي الألماني giz.

استعراض الحالة لمقلب الطوب الرملي

وتضمن الاجتماع عرضا تفصيليا لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروع، ومنها الاستعانة بالخبرة الدولية، واستعراض الدراسات السابقة في هذا المجال ومناقشة الأدلة الإرشادية وأداة دعم اتخاذ القرار للإغلاق وإدارة ما بعد الإغلاق لمواقع التخلص من المخلفات، إلى جانب استعراض دراسة الحالة لمقلب الطوب الرملي، وتطبيق الأدلة الإرشادية لإغلاقه، وكذا ما تم إنجازه من إنتهاء أعمال الرفع المساحي والمسح الجيوفيزيقى للموقع، بالإضافة إلى بحث أساليب الغلق المختلفة للموقع من خلال الدراسة والتكلفة التقديرية المتوقعة ورؤية الأطراف المعنية بالمشروع للمقترحات المختلفة لاستغلال المقلب بعد إغلاقه.

مقلب الطوب الرملي يقع على مساحة 130 فدانًا

ويعد مقلب الطوب الرملي الذي يقع على مساحة 130 فدانًا بمدينة نصر، كان قد تم تخصيصه من قبل محافظة القاهرة للتخلص من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، ولكن تم الاتفاق على إغلاقه ودراسة إعادة استخدامه في أنشطة أخرى بعد التوسعات العمرانية وتزايد التعديات والممارسات غير السليمة التي أدت لحرائق عشوائية به، حيث تقدر كمية المخلفات المتراكمة به 17 مليون متر مكعب تقريبًا، وكانت وزارة البيئة استجابة منها لشكاوي المواطنين من الحرائق التي تتم داخل الموقع قد تعاقدت على توفير المعدات اللازمة للسيطرة على أي حرائق فور حدوثها وتحت اشراف المختصين بوزارة البيئة.