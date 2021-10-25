أشرف فؤاد يكشف لـ«الوطن» عن سبب ترشحه في انتخابات «المهن التمثيلية»

كشف الفنان والناقد أشرف فؤاد لـ«الوطن»، عن أسباب ترشحه لانتخابات المجلس في نقابة المهن التمثيلية، والتي من المقرر إجراء انتخاباتها في 5 نوفمبر المقبل، برئاسة الدكتور أشرف زكي.

مفهوم نقابة المهن التمثيلية هي أحد أسباب دخول أشرف فؤاد للانتخابات

قال الناقد أشرف فؤاد لـ «الوطن»، إنه أعلن خوضه انتخابات نقابة المهن التمثيلية لعدة أسباب، أولها: هي تصحيح المفهوم الخاطئ عند الشعب، وهو فهمهم أن نقابة المهن التمثيلية تعني الفنانين فقط، وهذا خاطئ، فهي نقابة معنية بكل الشعب سواء التمثيل والإخراج والدراما المسرحية والنقد والديكور، وغيرهم، مشيراً إلى ن هذا المفهوم الخاطئ يرجع إلى مشاهدة الجمهور للكثير من الأعمال الفنية، فيصبحوا مولعين بالفنانين، وغير مدركين أن نجاح هؤلاء النجوم، يرجع إلى منظومة كاملة ورائهم.

أشرف فؤاد يتحدث عن قضية التشغيل

وأشار فؤاد، إلى أن أهم القضايا التي جعلته يترشح في انتخابات النقابة هي قضية التشغيل، خاصةً أن الممثلين في النقابة ليس جميعهم مرفهين، موضحًا أن الجمهور يعتقد أن جميع الممثلين مرفهين، مؤكدًا أن الفئة المرفهة من الفنانين لا تتعدى الـ 20% فقط، والباقي من الطبقة المتوسطة.

ولفت فؤاد، في حديثه إلى أن مكاتب اختبارات الأداء حاليًا، والمحسوبية التي تسيطر على الوسط الفني، هم أحد أسباب البطالة الفنية.

يوجد 15 مرشح في نقابة المهن التمثيلية وسيتم اختيار 6 فقط

وتابع فؤاد، أنه ليس ضد أي ابن فنان يدخل مجال التمثيل، طالما لديه الموهبة الفنية الكافية، لأن هناك العديد منهم يأخذون الموهبة عن طريق الوراثة، كما طالب أعضاء النقابة بالتوجه للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وقال فؤاد: «أنا أناشد وبطلب من جميع أعضاء الجمعية العمومية، أن يدلوا بأصواتهم يوم 5 نوفمبر المقبل»، مشيراً إلى أن عدد المرشحين هم 15 مرشح، وسيتم اختيار 6 فقط من بينهم».

وأضاف فؤاد، أن هناك عدة قوانين يجب أن تتغير، مثل مقاييس النجاح التي اختلفت عن قبل، والتي ترجع إلى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، فالمخرجين الحاليين، يقيسون مقدار نجاح العمل، عن طريق التريندات وتحقيق أعلى المشاهدات، متجنبين الآراء السلبية على هذا العمل، وهذا خاطئ.