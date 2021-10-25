المسلماني في طشقند: علاقات مصر وأوزبكستان متميزة والتعاون الثقافي مهم للغاية

قال الكاتب السياسي أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والمستشار السابق لرئيس الجمهورية : إن علاقات مصر وأوزبكستان مهمة للغاية، وهي تزداد أهمية مع تطور الأحداث في آسيا والعالم.

وأضاف المسلماني في لقائه مع أسرة المعهد الدولي لآسيا الوسطي في طشقند: إن هناك العديد من نقاط الالتقاء بين القاهرة وطشقند، وهي تمتد عبر التاريخ لتصل إلي الوقت الحاضر، وقد تعززت العلاقات في السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت مضي، وقد كانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقائه بالرئيس شوكت ميرضائيف بمثابة نقطة البداية لمرحلة جديدة أكثر قوة وشمولاً.

وأضاف المسلماني: إن الأوضاع في أفغانستان والشرق الأوسط تستوجب تحالف العقلاء لمواجهة أية تحديات جديدة، ومن المؤكد أن تعاون مصر وأوزبكستان في مجالات التنمية، ومكافحة التطرف، ومحاربة الارهاب .. إنما يمثل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والازدهار في العالم الاسلامي.