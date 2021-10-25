المكتب التجاري المصري بطوكيو ينظم ندوة عن فرص الاستثمار في مصر

نظم المكتب التجاري المصري بالعاصمة اليابانية طوكيو، ندوة افتراضية حول فرص الاستثمار فى مصر بعنوان Japan-Egypt Business & Investment Seminar بالتنسيق مع منظمة اليونيدو بطوكيو ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط، استهدفت الترويج للمناخ الاستثماري في مصر وفرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الواعدة، والتي تشمل قطاعات الطاقة الجديدة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات المصرية والجهات والشركات اليابانية، وتابع الندوة أكثر من 260 جهة وشركة يابانية للتعرف على اهم المشروعات والفرص الاستثمارية في مصر.

وشارك في فعاليات الندوة بحسب بيان، السفير أيمن كامل سفير مصر باليابان، والسفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، إلى جانب رئيس مكتب اليونيدو في طوكيو، والرئيس التنفيذي لمركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME، ونائب الرئيس التنفيذي لسياسات التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة السكك الحديدية المصرية، ومدير مكتب الجيترو بالقاهرة ورئيس قطاع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخطيط ونائب رئيس الشركة القابضة للغاز، وممثل عن وكالة اليابان للتعاون الدولى JICA وممثل شركة تويوتا تسوشو اليابانية.

العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر واليابان

وأكد السفير أيمن كامل سفير مصر باليابان، أنّ العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر واليابان شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تطورات غير مسبوقة في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيداً بالمشروعات التنموية التي نفذتها اليابان في مصر في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والنقل.

ومن جانبه، أشار السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، إلى الزخم الذي شهدته العلاقات المصرية اليابانية خلال السنوات الماضية، وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية والتي مكنت الاقتصاد المصري من اجتياز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبدوره، أوضح رئيس مكتب اليونيدو باليابان، أنّ مصر أصبحت إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لافتا إلى أنّ الندوة تمثل فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية في مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية.

4 مناطق صناعية رئيسية و6 موانئ بحرية

واستعرض مسؤول الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أهم الصناعات المستهدفة في كل منطقة صناعية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس والفرص الاستثمارية المتاحة بها، مشيرا إلى أنّ الهيئة لديها 4 مناطق صناعية رئيسية و6 موانئ بحرية.

كما استعرض ممثل الهيئة العامة للاستثمار أهم المؤشرات الاقتصادية في مصر على مدار الأعوام الأربعة الماضية والتي شهدت تحسنا ملموسا خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنّ مصر تتمتع بمزايا استثمارية عديدة تشمل ارتباطها باتفاقات تجارية مع مختلف الدول والتجمعات الاقتصادية العالمية والموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة الماهرة، إلى جانب إصدار القوانين والتشريعات اللازمة لجذب الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

وأشار ممثل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات المصرية، إلى أنّ مصر نجحت في جذب استثمارات لكبرى الشركات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظرا لتمتع السوق المصري بعدة مزايا على رأسها العمالة المدربة وتنافسية تكلفة الإنتاج، لافتا إلى الحوافز الاستثمارية والدعم الحكومي المقدم للمستثمر الاجنبي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

استراتيجية مصر في مجال الطاقة

استعرض ممثل وزارة الكهرباء استراتيجية مصر في مجال الطاقة بحلول عام 2035 والتي تستهدف الوصول إلى 40% من مصادر الطاقة المتجددة ، كما استعرض اهم مشروعات في مجال الطاقة النظيفة في مصر.

استراتيجية وطنية لإنتاج واستغلال الهيدروجين

وأشار مسؤول وزارة البترول إلى الفرص الاستثمارية في مصر في مجال الطاقة المتجددة، وعلى رأسها إنتاج الهيدروجين، لافتا إلى أنّ الحكومة المصرية تعد حاليا استراتيجية وطنية لإنتاج واستغلال الهيدروجين.

واستعرض ممثل وكالة اليابان للتعاون الدولي البرامج التمويلية المختلفة التي يتم تقديمها للحكومات والقطاع الخاص وخاصة في مجال الطاقة النظيفة في إطار سياسة اليابان للترويج لمجتمع خال من الكربون بحلول عام 2050.

واوضح ممثل شركة تويوتا تسوشو، أنّ الشركة نفذت عدد كبير من المشروعات في قطاع الطاقة المتجددة وخاصة مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في مصر، مؤكدا ثقة الشركة في أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وفي ختام أعمال الندوة، أكد رئيس المكتب التجاري المصري في طوكيو، قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر واليابان، معربا عن رغبة الحكومة المصرية في دعم الشركات اليابانية بهدف جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية للسوق المصري في القطاعات ذات الأهمية، وعلى رأسها الطاقة والنقل واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى أنّ المكتب سيسعى خلال الفترة المقبلة لتنظيم عدد من الفعاليات الترويجية والبعثات التجارية لعرض أحدث التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر والترويج للاستثمار في السوق المصري، لافتاً في هذا الإطار إلى أنّ المكتب التجاري المصري في طوكيو سينظم وعلى مدار 3 أسابيع، نحو 30 اجتماعا ثنائيا للجهات والوزارات المصرية التي شاركت في الندوة الاستثمارية مع الشركات اليابانية المهتمة بالاستثمار في مصر، حيث سيتم مناقشة إمكانات التعاون المشترك في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الرد على استفسارات الشركات اليابانية فيما يخص مناخ الاستثمار في مصر والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في مصر.