الصحة: ضبط 2 مليون مستلزم طبي مجهول المصدر و15 صنف منشط جنسي

تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، من مداهمة شركة مستلزمات طبية غير مرخصة تقوم بالترويج لمادة برازيلية لفرد الشعر وبيعها من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمنطقة المعصرة، كما ضبطت 2 مليون مستلزم طبي مجهول المصدر ومائة قرص مخدر و15 صنف منشطات جنسية.

جاء ذلك بعد ورود معلومات للإدارة، تفيد وجود صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي، تروج مستحضرات طبية للشعر والرأس على أنها آمنة للأطفال والكبار، مما نتج عنه أضرار بالغة لأكثر من حالة وتسببت في تساقط كثيف للشعر، وتبين أن هذه المواد لها تأثير حارق على فروة الرأس والشعر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مما أدى لآثار جانبية خطيرة علي الحالات، تعد تلك الضربة هي الأولى من نوعها لمثل هذه الورش والمخازن.

تمكنت الإدارة من ضبط كميات كبيرة من هذه المادة يتم صناعتها بإضافة مواد كيميائية مختلفة مجهولة التركيب وعدد كبير من الزجاجات الفارغة يتم تعبئتها، بالإضافة إلى العثور على كمية كبيرة من الكمامات الغير مغلفة ومنشطات جنسية مجهولة المصدر يتم بيعها بأسعار مبالغ فيها، وكذا عقاقير مخدرة.

ضبط صاحب الشركة

قام بالمأمورية الدكتورة سلمي الأنور نائب مدير التفتيش الصيدلي بصحة القاهرة والدكتورة مني سليمان المفتش بالإدارة، وقد تم ضبط صاحب الشركة وتشميع مقر الشركة بمعرفة مباحث التموين، بمتابعة الدكتورة أيمان عبده مدير التفتيش.

قالت الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إن الكميات المضبوطات بلغت حوالى 2 مليون مستلزم طبي مجهول المصدر ومائة قرص مخدر و15 صنف منشطات جنسية، وبلغت القيمة التقديرية للمضبوطات حوالي مليون و300 ألف جنيهًا مصريًا.

عدم الانسياق وراء صفحات التواصل الاجتماعي

وإذ تهيب الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، المواطنين بعدم استخدام أي كريمات أو مستحضرات تجميل إلا من أماكن البيع الرسمية وبتوصيات طبية معلومة وعدم الانسياق وراء صفحات التواصل الاجتماعي، لما قدد تسببه من أضرار خطيرة على الإنسان.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل علي ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري، وكذا مجهولة المصدر والأدوية المخدرة.

قال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تسعي لمتابعة كافة الصيدليات حرصًا منها علي الالتزام بالتعليمات والحفاظ علي الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين، والعمل على استمرار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضبط سوق الدواء ومنع المتاجرة بأدوية التأمين الصحي أو الأدوية المخدرة بالسوق السوداء، أو خداع المواطنين بأسماء مستحضرات تجميل وعلاجات وهمية من شأنها الأضرار بصحة المواطن.