صحة القاهرة: ضبط مخزن دواء غير مرخص لمستشفى خاص

تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، من ضبط مخزن غير مرخص تابع لمستشفى خاص بناحية المقطم، ويحتوى على كميات من مواد مخدرة وأدوية مغشوشة تقدر بحوالي 30 ألف قرص دواء.

وانطلقت مأمورية الضبط من مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة بقيادة الدكتور امجد فاروق، ومتابعة الدكتورة إيمان عبده مدير تفتيش القاهرة، والدكتورة سلمي الأنور نائب مدير التفتيش والدكتور عمرو عبد الرسول مدير إدارة العلاج الحر بالمقطم، بالتنسيق مع مباحث مكافحة مخدرات بالقاهرة.

ضبط أدوية بقيمة تقديرية 120 ألف جنيها

وقالت الدكتورة علا خطاب، مدير الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة، إن القيمة التقديرية للأدوية المضبوطة تبلغ 120 ألف جنيها، موضحة أن المديرية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة واستكمال التحقيق.

ونصحت مدير الإدارة العامة للصيدلة، المواطنين بعدم شراء الأدوية التي المعلن عنها عبر المواقع الإلكترونية، والصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لصعوبة التفرقة بين العبوات السليمة والمغشوشة، مشددة على عدم عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام أي أدوية.

ومن جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل علي ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن الحملة تأتي استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء ومنع المتاجرة بأدوية كورونا بالسوق السوداء، موضحا أن المديرية تسعي لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم التلاعب بالمواطنين.