الخطيب: تنسيق عال بين أجهزة الأمن المصرية والسودانية بمكافحة الإرهاب

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ القبض على الخلية الإرهابية التي كشف السودان عنها وبها مصريين تم بالتنسيق بين أجهزة الأمن المصرية وجهاز المخابرات السوداني، مبينًا أنَّ هذا التنسيق يتم وفق الحفاظ على الأمن القومي للبلدين، «نحن نعرف جيدًا أن السودان بالنسبة لمصر أمن قومي، ومصر بالنسبة للسودان أمن قومي كذلك، ومنطقة الشرق الأوسط منذ 10 سنوات هي منطقة مضطربة، والاضطراب يخلق كيانات إرهابية في كل مكان، والسودان ومصر يعانيان من الحركات الإرهابية».

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»: «نحن أمام عملية تنسيق كبيرة بين مصر والسودان لصالح البلدين الشقيقيين، لصالح الدولة المصرية والسودانية».

أهل الإرهابي وأهل زوجته بلغوا عن اختفاءه قسريا في 2019

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أنَّ الرابط في الخلية التي تم القبض عليها أنَّ قائدها كان مصريًا وإخوانيًا، «أهله وأهل زوجته تقدموا ببلاغ في عام 2019 باختفائه قسريًا، والإرهابي هو عزت محمد محمد حسن حسين الأحمر، لديه 37 عامًا من مواليد 15 أكتوبر 1983، إخواني الأصل وهرب وانضم للخلية الإرهابية في السودان وشارك بعدة عمليات في مصر، أبرزها كان الهجوم على كمين الفرافرة الشهير ،وشارك في عمليات استهداف حافلات الأقباط عام 2017 في المنيا».

وشرح «الخطيب»، أنَّ حادث الفرافرة كان حادثًا شهيرًا، وكان شريك رئيسي للإرهابي هشام عشماوي، وكان يتخذ من الصحراء الغربية مقرا له، وشارك في عدد من العمليات الإرهاية، موضحا أن كنية هذا الإرهابي هي «أبو محمود»، وهو أخواني وزوجته أخوانية وزوجته هي آية عبدالسلام التي هربت معه للسودان وكونو خلية إرهابية، والأمن السوداني فور وصول معلومات له وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب بجهاز المخابرات العامة السوداني.

الأجهزة الأمنية توجهت لموقع الخلية الإرهابية وتفاجأت بإطلاق النيران

وأشار «الخطيب»، إلى أنَّ الأجهزة الأمنية فور التوجه لمكان الخلية تفاجأت بإطلاق النيران، وكان عددهم 12 شخصًا، واستشهد عدد من الضباط السودانين، وكانت فاجعة للأخوة بالسودان، موضحًا أنَّ «هناك منظمات حقوقية تتحدث عن عمليات تبادل إطلاق نار، لكن الكثير من العمليات التي تحاول فيها الأجهزة الأمنية القبض على خلايا إرهابية تفاجأ بسيل من النيران، وقبل عامين وفي حادث الأميرية شاهد المصريين جميعًا عملية تبادل إطلاق نار بين أجهزة الأمن المصرية وخلية إرهابية استمرت لـ4 ساعات وكان ذلك خلال شهر رمضان وعلى الهواء مباشرة».