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أحمد الخطيب: مبقاش فيه حاجة اسمها تنظيم الإخوان في مصر

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عمرو حسني
09:11 م | الأحد 17 أكتوبر 2021
الكاتب الصحفي أحمد الخطيب

الكاتب الصحفي أحمد الخطيب

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن شباب جماعة الإخوان حاليا تحت طوع القيادي محمود حسين في تركيا وهو يميل إلى الجهاد المسلح، لافتا إلى أن الإخوان اختلقوا أزمة رابعة العدوية والمظلومية للهروب من فشلهم في حكم مصر وتبنوا العمل المسلح بعدها وفشلوا فيه، وحوكمت الجماعة أخلاقيا وسلوكيا من الشعوب وسقطوا في كل الدول التي كانوا فيها لأن التنظيم غير جدير بالإدارة في أي دولة.

 الجماعة ستحاول تغيير وجهها

وأضاف «الخطيب» خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن بعض الأشخاص ستظهر خلال الفترة المقبلة وتتدخل لتجديد وجه الجماعة وتطبيق الديمقراطية من وجهة نظر الجماعة بعد انهيار التنظيم قيميا وسلوكيا في عيون الآخرين.

مفيش وجود لتنظيم الإخوان في مصر

وأكد أن الدولة تلح يوميا على رفع الوعي، وهو ما يذكره دوما الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولو الدولة، متابعا: «وجود أجهزة قوية خلى مفيش تنظيم للإخوان في مصر، مبقاش موجود مفيش اجتماعات وأسر وشعب، لكن التنظيم الدولي هيفضل موجود لأنه تنظيم للإيجار، وهتخرج دولة السنوات المقبلة تسنده وده هيظل موجود، وكل فرع للتنظيم في أي دولة متوقف على قوة الدولة ووعي المواطنين فيها».

وتشهد جماعة الإخوان الإرهابية انشقاقا واسعا بين الأعضاء خارج مصر، إذ توجد اتهامات متبادلة بين الإخوان الهاربين في لندن والهاربين في تركيا، حيث تدعي كل مجموعة أحقيتها في قيادة التنظيم.

 

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