أحمد الخطيب: مصر تحارب الإرهاب بالتنمية.. و«حياة كريمة» معجزة حقيقية

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» إنَّ مصر عام 2019 نظمت بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي كانت محل إشادة عالمية، ولكن نتيجة فشل الاتحاد المصري لكرة القدم خرج المنتخب من البطولة نتيجة الأداء السيء، فالإدارة أخفقت في إدارة الأمر بشكل جيد، ويتمّ الآن محاسبة كل من كان له يد فيها، كما أنَّ مجلس النواب وفق دوره الرقابي أعاد فتح الملف لمعرفة المتسبب في هذه التجاوزات.

الدولة تنتهج نهجًا صارمًا في محاسبة الفساد

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، أنّّ الدولة تنتهج نهجًا صارمًا في محاسبة الفساد، مشيرًا إلى أنَّه تمّ وضع خطة استراتيجية لتعمير سيناء منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام الأمور لتشهد تعميرًا حقيقيًا، موضحًا أنَّ الدولة خصصت ميزانية كبيرة في سبيل إقامة حياة كاملة بسيناء، بداية من بناء البيوت مرورًا بتوصيل المياه والاستصلاح الزراعي وحتى إقامة حياة كاملة.

إشادة دولية بمبادرة «حياة كريمة»

وشدد «الخطيب»، على أنَّ نهج مصر في محاربة الإرهاب يتمّ من خلال التنمية، وتعمير الأراضي، مشيرًا إلى أنَّ خطة الدولة المصرية في حل جميع المشكلات يكون بشكل عرضي أي في وقت واحد، حيث تعمر سيناء وتقضي على العشوائيات وتعمر القرى من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها من المشروعات القومية، لافتًا إلى أنَّ صندوق الإنماء بالأمم المتحدة أشاد بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» معتبرًا أنَّها أول مشروع تنموي ضخم على مستوى العالم، واصفًا إنجازاتها بالمعجزة حقيقية، لافتًا إلى أنَّ القرى المستهدفة شهدت تغيرات في فترة قليلة بفضل مشروعات المبادرة الرئاسية.

ولفت «الخطيب»، إلى أنَّ مصر تشهد طفرة في صعود القوى الناعمة عالميًا، نتيجة للاستقرار الداخلي للدولة المصرية، مستشهدًا بمحمد صلاح أفضل لاعب كرة قدم بالعالم، وبيج رامي وأفضل لاعب بالعالم بمسابقة «مستر أولومبيا» لكمال الأجسام.